استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ أسماء بنت هليل العنزي، التي قدمت له إهداء عبارة عن كتاب بعنوان "الألم يصنع الأمل"؛ يحكي تجربتها مع مرض السرطان ومشاركاتها التطوعية والمجتمعية التوعوية بمرض السرطان، وتأثيراته النفسية وكيفية مواجهتها. ودعا أمير المنطقة أن يديم عليها الصحة والعافية، مقدرًا جهودها وعطاءها الاجتماعي. فيما عبرت أسماء العنزي من جهتها عن بالغ شكرها وامتنانها لأمير الرياض على دعمه وتشجيعه الأبوي لها، وتطلعها لخدمة المجتمع والوطن.

"العنزي" تحكي تجربتها مع مرض السرطان أمام أمير الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-05 استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ أسماء بنت هليل العنزي، التي قدمت له إهداء عبارة عن كتاب بعنوان "الألم يصنع الأمل"؛ يحكي تجربتها مع مرض السرطان ومشاركاتها التطوعية والمجتمعية التوعوية بمرض السرطان، وتأثيراته النفسية وكيفية مواجهتها.



ودعا أمير المنطقة أن يديم عليها الصحة والعافية، مقدرًا جهودها وعطاءها الاجتماعي. فيما عبرت أسماء العنزي من جهتها عن بالغ شكرها وامتنانها لأمير الرياض على دعمه وتشجيعه الأبوي لها، وتطلعها لخدمة المجتمع والوطن.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441 05:20 PM

"العنزي" تحكي تجربتها مع مرض السرطان أمام أمير الرياض أهدت له كتابًا بعنوان "الألم يصنع الأمل"





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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ أسماء بنت هليل العنزي، التي قدمت له إهداء عبارة عن كتاب بعنوان "الألم يصنع الأمل"؛ يحكي تجربتها مع مرض السرطان ومشاركاتها التطوعية والمجتمعية التوعوية بمرض السرطان، وتأثيراته النفسية وكيفية مواجهتها.



ودعا أمير المنطقة أن يديم عليها الصحة والعافية، مقدرًا جهودها وعطاءها الاجتماعي. فيما عبرت أسماء العنزي من جهتها عن بالغ شكرها وامتنانها لأمير الرياض على دعمه وتشجيعه الأبوي لها، وتطلعها لخدمة المجتمع والوطن.