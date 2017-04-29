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شاهد جرار زراعي وعربة " كارو" أمام القطار.. وهذا ما حدث بمصر

تفادي مشهدين كارثيين خلال 24 ساعة

كشف شريطا فيديو عن تفادي هيئة السكك الحديدية في مصر كارثتين خلال 24 ساعة أمس الأربعاء، عندما تمكن سائقا قطارين من التوقف قبل التصادم بجرار زراعي وعربة "كارو" يجرها حمار.

وقال موقع "سكاي نيوز عربية"، آنه في ثاني واقعة يتم الكشف عنها أمس الأربعاء، تمكن سائق قطار من تفادي الاصطدام بـ"عربة كارو"، بعدما تفاجأ بتوقفها أمامه على القضبان في محافظة القليوبية شمال القاهرة.

وأضاف الموقع، يأتي ذلك بعد ساعات من القبض على سائق جرار زراعي تعطل به أمام قطار في أسوان خلال عبوره من مكان غير معد للمرور، ولولا يقظة سائق القطار لوقع حادث تصادم كبير.

ووفقاً للهيئة القومية لسكك حديد مصر فالواقعة الثانية تتلخص في أنه أثناء مسير قطار رقم 906 الإسكندرية - القاهرة يوم 27/4/2021 فوجئ قائد القطار أثناء السير في المسافة بين سنديون وقليوب بعربة كارو بدابة تعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بالكيلو 21 ما بين سنديون وقليوب.

وأضافت: "على الفور تمكن قائد القطار ومساعده من التوقف السريع أمام العربة وتفادي وقوع الاصطدام بالقطار وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة سير القطارات".

ووجهت الهيئة القومية للسكك الحديدية بمصر نداء ثانياً لقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك واتباع تعليمات الهيئة في هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.

وفي الواقعة الجديدة، لم يتضح بعد الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن مالك العربة الكارو، ولكن مصدرًا بهيئة السكك الحديدية قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه تمت إحالة الواقعة للنيابة لاتخاذ ما يلزم قانونا بشأنها.

هيئة السكك الحديدية مصر

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شاهد جرار زراعي وعربة " كارو" أمام القطار.. وهذا ما حدث بمصر
سبق

كشف شريطا فيديو عن تفادي هيئة السكك الحديدية في مصر كارثتين خلال 24 ساعة أمس الأربعاء، عندما تمكن سائقا قطارين من التوقف قبل التصادم بجرار زراعي وعربة "كارو" يجرها حمار.

وقال موقع "سكاي نيوز عربية"، آنه في ثاني واقعة يتم الكشف عنها أمس الأربعاء، تمكن سائق قطار من تفادي الاصطدام بـ"عربة كارو"، بعدما تفاجأ بتوقفها أمامه على القضبان في محافظة القليوبية شمال القاهرة.

وأضاف الموقع، يأتي ذلك بعد ساعات من القبض على سائق جرار زراعي تعطل به أمام قطار في أسوان خلال عبوره من مكان غير معد للمرور، ولولا يقظة سائق القطار لوقع حادث تصادم كبير.

ووفقاً للهيئة القومية لسكك حديد مصر فالواقعة الثانية تتلخص في أنه أثناء مسير قطار رقم 906 الإسكندرية - القاهرة يوم 27/4/2021 فوجئ قائد القطار أثناء السير في المسافة بين سنديون وقليوب بعربة كارو بدابة تعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بالكيلو 21 ما بين سنديون وقليوب.

وأضافت: "على الفور تمكن قائد القطار ومساعده من التوقف السريع أمام العربة وتفادي وقوع الاصطدام بالقطار وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة سير القطارات".

ووجهت الهيئة القومية للسكك الحديدية بمصر نداء ثانياً لقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك واتباع تعليمات الهيئة في هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.

وفي الواقعة الجديدة، لم يتضح بعد الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن مالك العربة الكارو، ولكن مصدرًا بهيئة السكك الحديدية قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه تمت إحالة الواقعة للنيابة لاتخاذ ما يلزم قانونا بشأنها.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
10:31 AM

شاهد جرار زراعي وعربة " كارو" أمام القطار.. وهذا ما حدث بمصر

تفادي مشهدين كارثيين خلال 24 ساعة

A A A
أيمن حسن - الرياض
6
19,369

كشف شريطا فيديو عن تفادي هيئة السكك الحديدية في مصر كارثتين خلال 24 ساعة أمس الأربعاء، عندما تمكن سائقا قطارين من التوقف قبل التصادم بجرار زراعي وعربة "كارو" يجرها حمار.

وقال موقع "سكاي نيوز عربية"، آنه في ثاني واقعة يتم الكشف عنها أمس الأربعاء، تمكن سائق قطار من تفادي الاصطدام بـ"عربة كارو"، بعدما تفاجأ بتوقفها أمامه على القضبان في محافظة القليوبية شمال القاهرة.

وأضاف الموقع، يأتي ذلك بعد ساعات من القبض على سائق جرار زراعي تعطل به أمام قطار في أسوان خلال عبوره من مكان غير معد للمرور، ولولا يقظة سائق القطار لوقع حادث تصادم كبير.

ووفقاً للهيئة القومية لسكك حديد مصر فالواقعة الثانية تتلخص في أنه أثناء مسير قطار رقم 906 الإسكندرية - القاهرة يوم 27/4/2021 فوجئ قائد القطار أثناء السير في المسافة بين سنديون وقليوب بعربة كارو بدابة تعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بالكيلو 21 ما بين سنديون وقليوب.

وأضافت: "على الفور تمكن قائد القطار ومساعده من التوقف السريع أمام العربة وتفادي وقوع الاصطدام بالقطار وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة سير القطارات".

ووجهت الهيئة القومية للسكك الحديدية بمصر نداء ثانياً لقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك واتباع تعليمات الهيئة في هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.

وفي الواقعة الجديدة، لم يتضح بعد الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن مالك العربة الكارو، ولكن مصدرًا بهيئة السكك الحديدية قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه تمت إحالة الواقعة للنيابة لاتخاذ ما يلزم قانونا بشأنها.

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