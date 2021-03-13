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مواجهة فاصلة تحدِّد بطل دوري كرة اليد بين النور والوحدة

بعد تعادلهما بعدد النقاط

يلتقي فريقا الوحدة والنور في مواجهة فاصلة بينهما لتحديد الفائز بلقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري لكرة اليد؛ وذلك بعد تعادلهما بالنقاط (38 نقطة لكل فريق).

وسيلجأ فريقا الترجي وهجر لمواجهة فاصلة لتحديد الهابط الثاني برفقة الروضة؛ وذلك بعد تعادلهما برصيد (11 نقطة).

ومن المقرر أن تُلعب المباراة الفاصلة لتحديد البطل بين النور والوحدة يوم السبت الموافق 20 مارس 2021م عند الـ4:00 عصرًا على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وسيسبقها بالصالة نفسها عند الـ 2:00 ظهرًا المباراة الفاصلة لتحديد الهابط الثاني بين الترجي وهجر.

وجاءت النتائج بتفوق الوحدة على الخليج بنتيجة 29-27 في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضمن الجولة الـ22 (الأخيرة) من المسابقة. وتمكن النور من تجاوز الروضة بنتيجة 32-21 على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وتغلب هجر على السلام بنتيجة 29-21 في الدمام. وخسر الترجي من مضر بنتيجة 29 - 30 على صالة نادي النهضة بالدمام، وتفوق الأهلي على المحيط بنتيجة 31-26 على صالة وزارة الرياضة بجدة. وأخيرًا فاز الصفا على الزلفي بنتيجة 36-23 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مواجهة فاصلة تحدِّد بطل دوري كرة اليد بين النور والوحدة
سبق

يلتقي فريقا الوحدة والنور في مواجهة فاصلة بينهما لتحديد الفائز بلقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري لكرة اليد؛ وذلك بعد تعادلهما بالنقاط (38 نقطة لكل فريق).

وسيلجأ فريقا الترجي وهجر لمواجهة فاصلة لتحديد الهابط الثاني برفقة الروضة؛ وذلك بعد تعادلهما برصيد (11 نقطة).

ومن المقرر أن تُلعب المباراة الفاصلة لتحديد البطل بين النور والوحدة يوم السبت الموافق 20 مارس 2021م عند الـ4:00 عصرًا على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وسيسبقها بالصالة نفسها عند الـ 2:00 ظهرًا المباراة الفاصلة لتحديد الهابط الثاني بين الترجي وهجر.

وجاءت النتائج بتفوق الوحدة على الخليج بنتيجة 29-27 في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضمن الجولة الـ22 (الأخيرة) من المسابقة. وتمكن النور من تجاوز الروضة بنتيجة 32-21 على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وتغلب هجر على السلام بنتيجة 29-21 في الدمام. وخسر الترجي من مضر بنتيجة 29 - 30 على صالة نادي النهضة بالدمام، وتفوق الأهلي على المحيط بنتيجة 31-26 على صالة وزارة الرياضة بجدة. وأخيرًا فاز الصفا على الزلفي بنتيجة 36-23 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
12:38 AM

مواجهة فاصلة تحدِّد بطل دوري كرة اليد بين النور والوحدة

بعد تعادلهما بعدد النقاط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يلتقي فريقا الوحدة والنور في مواجهة فاصلة بينهما لتحديد الفائز بلقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري لكرة اليد؛ وذلك بعد تعادلهما بالنقاط (38 نقطة لكل فريق).

وسيلجأ فريقا الترجي وهجر لمواجهة فاصلة لتحديد الهابط الثاني برفقة الروضة؛ وذلك بعد تعادلهما برصيد (11 نقطة).

ومن المقرر أن تُلعب المباراة الفاصلة لتحديد البطل بين النور والوحدة يوم السبت الموافق 20 مارس 2021م عند الـ4:00 عصرًا على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وسيسبقها بالصالة نفسها عند الـ 2:00 ظهرًا المباراة الفاصلة لتحديد الهابط الثاني بين الترجي وهجر.

وجاءت النتائج بتفوق الوحدة على الخليج بنتيجة 29-27 في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضمن الجولة الـ22 (الأخيرة) من المسابقة. وتمكن النور من تجاوز الروضة بنتيجة 32-21 على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وتغلب هجر على السلام بنتيجة 29-21 في الدمام. وخسر الترجي من مضر بنتيجة 29 - 30 على صالة نادي النهضة بالدمام، وتفوق الأهلي على المحيط بنتيجة 31-26 على صالة وزارة الرياضة بجدة. وأخيرًا فاز الصفا على الزلفي بنتيجة 36-23 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

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