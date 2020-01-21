النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكومة اللبنانية الجديدة.. ناصيف حتّي يتولى وزارة الخارجية

تعلن الليلة وأولوياتها معالجة الأزمة الاقتصادية

نقلت "رويترز" عن مصدرين سياسيين، اليوم (الثلاثاء) أن مندوب لبنان السابق بجامعة الدول العربية ناصيف حتّي سيتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية الجديدة.

من جهتها، أفادت مصادر سياسية ووسائل إعلام محلية بأن الحكومة الجديدة ستعلن الليلة، بعد أن توصلت ميليشيا حزب الله وحلفاؤها لتوافق بشأن تشكيل الحكومة، التي يجب عليها أن تعالج أزمة اقتصادية عميقة.

مندوب لبنان السابق بجامعة الدول العربية ناصيف حتي وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية الجديدة

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحكومة اللبنانية الجديدة.. ناصيف حتّي يتولى وزارة الخارجية
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدرين سياسيين، اليوم (الثلاثاء) أن مندوب لبنان السابق بجامعة الدول العربية ناصيف حتّي سيتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية الجديدة.

من جهتها، أفادت مصادر سياسية ووسائل إعلام محلية بأن الحكومة الجديدة ستعلن الليلة، بعد أن توصلت ميليشيا حزب الله وحلفاؤها لتوافق بشأن تشكيل الحكومة، التي يجب عليها أن تعالج أزمة اقتصادية عميقة.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
09:59 PM

الحكومة اللبنانية الجديدة.. ناصيف حتّي يتولى وزارة الخارجية

تعلن الليلة وأولوياتها معالجة الأزمة الاقتصادية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
85

نقلت "رويترز" عن مصدرين سياسيين، اليوم (الثلاثاء) أن مندوب لبنان السابق بجامعة الدول العربية ناصيف حتّي سيتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية الجديدة.

من جهتها، أفادت مصادر سياسية ووسائل إعلام محلية بأن الحكومة الجديدة ستعلن الليلة، بعد أن توصلت ميليشيا حزب الله وحلفاؤها لتوافق بشأن تشكيل الحكومة، التي يجب عليها أن تعالج أزمة اقتصادية عميقة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,141
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,108
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,539
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,187

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة