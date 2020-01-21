الحكومة اللبنانية الجديدة.. ناصيف حتّي يتولى وزارة الخارجية

تعلن الليلة وأولوياتها معالجة الأزمة الاقتصادية

نقلت "رويترز" عن مصدرين سياسيين، اليوم (الثلاثاء) أن مندوب لبنان السابق بجامعة الدول العربية ناصيف حتّي سيتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية الجديدة.

من جهتها، أفادت مصادر سياسية ووسائل إعلام محلية بأن الحكومة الجديدة ستعلن الليلة، بعد أن توصلت ميليشيا حزب الله وحلفاؤها لتوافق بشأن تشكيل الحكومة، التي يجب عليها أن تعالج أزمة اقتصادية عميقة.