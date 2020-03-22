"الصحة المصرية" تسجِّل 33 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا".. ووفاة 3 رجال وسيدة

تعافي 15 شخصًا.. و74 حالة تحوَّلت نتائجها من إيجابية إلى سلبية للفيروس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الأحد تسجيل 33 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها وإعلانها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ووفق صحيفة الشروق المصرية، أعلنت وزارة الصحة وفاة 4 حالات، هم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة، وخروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم من أصل الـ74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة، من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها؛ وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أية حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم إعلانه، وأنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم إعلانها فورًا بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.