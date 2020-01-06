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"تعليم الرياض" يطلق 3 مهرجانات للشتاء لتعريف المجتمع بأندية الحي الترفيهية

برامج وأنشطة تستهدف الطلاب والطالبات وتُحقق لهم رغباتهم وميولهم

افتتح مدير النشاط الطلابي في "تعليم الرياض" الدكتور أنور بن عبدالله أبوعباة، يوم أمس الأحد، مهرجان الطفل الذي تقيمه إدارة النشاط الطلابي بالتعاون مع إدارة برنامج أندية الحي بشركة "تطوير" للتعليم في مجمع "حياة مول".

وأوضح "أبو عباة" أن مهرجان الطفل يُعد ضمن ثلاثة مهرجانات تطلقها "تعليم الرياض"؛ للتعريف بأندية مدارس الحي الترفيهية التعليمية، ودورها في حفظ أوقات الطلاب والطالبات وتعليمهم، وإكسابهم العديد من البرامج والمهارات الحياتية المختلفة؛ مشيرًا إلى أن مهرجان الطفل تَضَمّن برامج ترفيهية ومسابقات متعددة وألعاب ذكاء وشخصيات كرتونية وهدايا، إضافة إلى وجود مستشار أسري لتقديم الاستشارات اللازمة لأولياء الأمور.

وبيّن "أبو عباة" أن غدًا الثلاثاء سينطلق مهرجان "السنع والمواجيب" وهو مهرجان رياضي لتعزيز نمط الحياة الصحي؛ وذلك في "غرناطة مول"، ويوم الخميس القادم 13 جمادى الأولى سينفذ مهرجان ثالث للتعريف بالمنجزات الوطنية وسيقام في "العثيم مول".

من جهتها بيّنت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم، أن المهرجانات تهدف لتعريف المجتمع بما تُقدمه أندية الحي الترفيهية التعليمية في تعليم الرياض والبالغ عددها 122 ناديًا للبنين والبنات من برامج وأنشطة تستهدف الطلاب والطالبات، وتُحقق لهم رغباتهم وميولهم عبر برامج متعددة في مجالات التنمية البشرية المستدامة والتربية على المواطنة من خلال تعزيز المواطنة فكرًا وعملًا، وكذلك تقديم البرامج المعنية بتطوير الذات وصناعة الأعمال، ومجال الصحة والأنشطة البدنية والترويحية، وما يقدم من خلاله من برامج تعزيز الصحة والأنشطة البدنية، ومجال البيئة والأنشطة العلمية وما يقدم من خلاله من برامج تهتم بالبيئة من حولنا وبالمحافظة على ثرواتنا الطبيعية والصناعية، والمجال الثقافي وما يفعّل من خلاله من الأنشطة المهنية والفنية وما يشمله من حِرَف وفنون، والمجال الاجتماعي وما يشمله من الفعاليات المجتمعية والمسابقات والأنشطة المسرحية والإلقاء والخطابة، والأيام العالمية والمبادرات التطوعية.

تعليم الرياض برنامج أندية الحي بشركة تطوير مجمع حياة مول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" يطلق 3 مهرجانات للشتاء لتعريف المجتمع بأندية الحي الترفيهية
سبق

افتتح مدير النشاط الطلابي في "تعليم الرياض" الدكتور أنور بن عبدالله أبوعباة، يوم أمس الأحد، مهرجان الطفل الذي تقيمه إدارة النشاط الطلابي بالتعاون مع إدارة برنامج أندية الحي بشركة "تطوير" للتعليم في مجمع "حياة مول".

وأوضح "أبو عباة" أن مهرجان الطفل يُعد ضمن ثلاثة مهرجانات تطلقها "تعليم الرياض"؛ للتعريف بأندية مدارس الحي الترفيهية التعليمية، ودورها في حفظ أوقات الطلاب والطالبات وتعليمهم، وإكسابهم العديد من البرامج والمهارات الحياتية المختلفة؛ مشيرًا إلى أن مهرجان الطفل تَضَمّن برامج ترفيهية ومسابقات متعددة وألعاب ذكاء وشخصيات كرتونية وهدايا، إضافة إلى وجود مستشار أسري لتقديم الاستشارات اللازمة لأولياء الأمور.

وبيّن "أبو عباة" أن غدًا الثلاثاء سينطلق مهرجان "السنع والمواجيب" وهو مهرجان رياضي لتعزيز نمط الحياة الصحي؛ وذلك في "غرناطة مول"، ويوم الخميس القادم 13 جمادى الأولى سينفذ مهرجان ثالث للتعريف بالمنجزات الوطنية وسيقام في "العثيم مول".

من جهتها بيّنت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم، أن المهرجانات تهدف لتعريف المجتمع بما تُقدمه أندية الحي الترفيهية التعليمية في تعليم الرياض والبالغ عددها 122 ناديًا للبنين والبنات من برامج وأنشطة تستهدف الطلاب والطالبات، وتُحقق لهم رغباتهم وميولهم عبر برامج متعددة في مجالات التنمية البشرية المستدامة والتربية على المواطنة من خلال تعزيز المواطنة فكرًا وعملًا، وكذلك تقديم البرامج المعنية بتطوير الذات وصناعة الأعمال، ومجال الصحة والأنشطة البدنية والترويحية، وما يقدم من خلاله من برامج تعزيز الصحة والأنشطة البدنية، ومجال البيئة والأنشطة العلمية وما يقدم من خلاله من برامج تهتم بالبيئة من حولنا وبالمحافظة على ثرواتنا الطبيعية والصناعية، والمجال الثقافي وما يفعّل من خلاله من الأنشطة المهنية والفنية وما يشمله من حِرَف وفنون، والمجال الاجتماعي وما يشمله من الفعاليات المجتمعية والمسابقات والأنشطة المسرحية والإلقاء والخطابة، والأيام العالمية والمبادرات التطوعية.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
01:41 PM

"تعليم الرياض" يطلق 3 مهرجانات للشتاء لتعريف المجتمع بأندية الحي الترفيهية

برامج وأنشطة تستهدف الطلاب والطالبات وتُحقق لهم رغباتهم وميولهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح مدير النشاط الطلابي في "تعليم الرياض" الدكتور أنور بن عبدالله أبوعباة، يوم أمس الأحد، مهرجان الطفل الذي تقيمه إدارة النشاط الطلابي بالتعاون مع إدارة برنامج أندية الحي بشركة "تطوير" للتعليم في مجمع "حياة مول".

وأوضح "أبو عباة" أن مهرجان الطفل يُعد ضمن ثلاثة مهرجانات تطلقها "تعليم الرياض"؛ للتعريف بأندية مدارس الحي الترفيهية التعليمية، ودورها في حفظ أوقات الطلاب والطالبات وتعليمهم، وإكسابهم العديد من البرامج والمهارات الحياتية المختلفة؛ مشيرًا إلى أن مهرجان الطفل تَضَمّن برامج ترفيهية ومسابقات متعددة وألعاب ذكاء وشخصيات كرتونية وهدايا، إضافة إلى وجود مستشار أسري لتقديم الاستشارات اللازمة لأولياء الأمور.

وبيّن "أبو عباة" أن غدًا الثلاثاء سينطلق مهرجان "السنع والمواجيب" وهو مهرجان رياضي لتعزيز نمط الحياة الصحي؛ وذلك في "غرناطة مول"، ويوم الخميس القادم 13 جمادى الأولى سينفذ مهرجان ثالث للتعريف بالمنجزات الوطنية وسيقام في "العثيم مول".

من جهتها بيّنت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم، أن المهرجانات تهدف لتعريف المجتمع بما تُقدمه أندية الحي الترفيهية التعليمية في تعليم الرياض والبالغ عددها 122 ناديًا للبنين والبنات من برامج وأنشطة تستهدف الطلاب والطالبات، وتُحقق لهم رغباتهم وميولهم عبر برامج متعددة في مجالات التنمية البشرية المستدامة والتربية على المواطنة من خلال تعزيز المواطنة فكرًا وعملًا، وكذلك تقديم البرامج المعنية بتطوير الذات وصناعة الأعمال، ومجال الصحة والأنشطة البدنية والترويحية، وما يقدم من خلاله من برامج تعزيز الصحة والأنشطة البدنية، ومجال البيئة والأنشطة العلمية وما يقدم من خلاله من برامج تهتم بالبيئة من حولنا وبالمحافظة على ثرواتنا الطبيعية والصناعية، والمجال الثقافي وما يفعّل من خلاله من الأنشطة المهنية والفنية وما يشمله من حِرَف وفنون، والمجال الاجتماعي وما يشمله من الفعاليات المجتمعية والمسابقات والأنشطة المسرحية والإلقاء والخطابة، والأيام العالمية والمبادرات التطوعية.

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