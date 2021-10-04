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"الشويمان" يتفقد أسواق النفع العام والمسالخ في الحدود الشمالية

فرع "البيئة" بدأ الإشراف عليها بعد نقل المهمة له من أمانة المنطقة

تفقّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس إبراهيم بن شويمان الشويمان، يرافقه مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام الدكتور أحمد اليأس، سير الأعمال في أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضح "الشويمان" أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية بدأ بالإشراف على عدة مواقع بعد نقل الإشراف عليها من أمانة منطقة الحدود الشمالية منها أسواق النفع العام مثل الخضار والفاكهة، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ.

وبيّن أن ذلك يأتي ضمن الاختصاصات المنقولة بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بنقلها من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ بهدف تنظيم الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة.

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"الشويمان" يتفقد أسواق النفع العام والمسالخ في الحدود الشمالية
سبق

تفقّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس إبراهيم بن شويمان الشويمان، يرافقه مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام الدكتور أحمد اليأس، سير الأعمال في أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضح "الشويمان" أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية بدأ بالإشراف على عدة مواقع بعد نقل الإشراف عليها من أمانة منطقة الحدود الشمالية منها أسواق النفع العام مثل الخضار والفاكهة، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ.

وبيّن أن ذلك يأتي ضمن الاختصاصات المنقولة بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بنقلها من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ بهدف تنظيم الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
04:30 PM

"الشويمان" يتفقد أسواق النفع العام والمسالخ في الحدود الشمالية

فرع "البيئة" بدأ الإشراف عليها بعد نقل المهمة له من أمانة المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفقّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس إبراهيم بن شويمان الشويمان، يرافقه مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام الدكتور أحمد اليأس، سير الأعمال في أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضح "الشويمان" أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية بدأ بالإشراف على عدة مواقع بعد نقل الإشراف عليها من أمانة منطقة الحدود الشمالية منها أسواق النفع العام مثل الخضار والفاكهة، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ.

وبيّن أن ذلك يأتي ضمن الاختصاصات المنقولة بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بنقلها من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ بهدف تنظيم الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة.

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