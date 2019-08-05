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"الصحة": إنقاذ حياة حاج تركي من جلطة قلبية حادة داهمته بالمسجد الحرام

استلزم سرعة تركيب دعامة دوائية في الشريان التاجي كانت النتيجة إيجابية

نجح فريق طبي من "الصحة" في إجراء عملية قسطرة قلبية عاجلة في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة لحاج من الجنسية التركية بعد أن داهمته جلطة قلبية حادة وهو في الحرم المكي الشريف.

واستقبلت المدينة الطبية الحالة عبر خدمة الخط الساخن من مستشفى أجياد كحالة "إنقاذ حياة"، وعلى الفور جرى نقله واستقبال الحالة في الطوارئ وإدخاله مباشرة إلى قسم القسطرة القلبية.

وقام الفريق الطبي بعمل القسطرة على وجه السرعة التي أظهرت وجود انسداد كامل في الشريان التاجي الأيسر الأمامي النازل القلب وهو المسؤول عن 70%، من تروية عضلة القلب، مما استلزم سرعة تركيب دعامة دوائية في الشريان التاجي كانت النتيجة إيجابية جداً وتحسنت حالته.

كما جرى إخضاع الحاج التركي لبرنامج خاص لإزالة التحسس من أحد أدوية سيولة الدم بعد ظهور حساسية منه، وجرى ذلك بنجاح ولله الحمد، حيث استجاب للعلاج بشكل ممتاز والآن الحالة مستقرة تماماً من الناحية الطبية مما سيجعل الحاج قادرا على العودة لإكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.

ووفرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- جميع الإمكانيات لضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة، من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عاليّاً وإمكانيات كبيرة بدعم غير محدود من وزارة الصحة؛ لتقديم كل الخدمات الطبية، والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة.

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"الصحة": إنقاذ حياة حاج تركي من جلطة قلبية حادة داهمته بالمسجد الحرام
سبق

نجح فريق طبي من "الصحة" في إجراء عملية قسطرة قلبية عاجلة في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة لحاج من الجنسية التركية بعد أن داهمته جلطة قلبية حادة وهو في الحرم المكي الشريف.

واستقبلت المدينة الطبية الحالة عبر خدمة الخط الساخن من مستشفى أجياد كحالة "إنقاذ حياة"، وعلى الفور جرى نقله واستقبال الحالة في الطوارئ وإدخاله مباشرة إلى قسم القسطرة القلبية.

وقام الفريق الطبي بعمل القسطرة على وجه السرعة التي أظهرت وجود انسداد كامل في الشريان التاجي الأيسر الأمامي النازل القلب وهو المسؤول عن 70%، من تروية عضلة القلب، مما استلزم سرعة تركيب دعامة دوائية في الشريان التاجي كانت النتيجة إيجابية جداً وتحسنت حالته.

كما جرى إخضاع الحاج التركي لبرنامج خاص لإزالة التحسس من أحد أدوية سيولة الدم بعد ظهور حساسية منه، وجرى ذلك بنجاح ولله الحمد، حيث استجاب للعلاج بشكل ممتاز والآن الحالة مستقرة تماماً من الناحية الطبية مما سيجعل الحاج قادرا على العودة لإكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.

ووفرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- جميع الإمكانيات لضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة، من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عاليّاً وإمكانيات كبيرة بدعم غير محدود من وزارة الصحة؛ لتقديم كل الخدمات الطبية، والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
05:31 PM

"الصحة": إنقاذ حياة حاج تركي من جلطة قلبية حادة داهمته بالمسجد الحرام

استلزم سرعة تركيب دعامة دوائية في الشريان التاجي كانت النتيجة إيجابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نجح فريق طبي من "الصحة" في إجراء عملية قسطرة قلبية عاجلة في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة لحاج من الجنسية التركية بعد أن داهمته جلطة قلبية حادة وهو في الحرم المكي الشريف.

واستقبلت المدينة الطبية الحالة عبر خدمة الخط الساخن من مستشفى أجياد كحالة "إنقاذ حياة"، وعلى الفور جرى نقله واستقبال الحالة في الطوارئ وإدخاله مباشرة إلى قسم القسطرة القلبية.

وقام الفريق الطبي بعمل القسطرة على وجه السرعة التي أظهرت وجود انسداد كامل في الشريان التاجي الأيسر الأمامي النازل القلب وهو المسؤول عن 70%، من تروية عضلة القلب، مما استلزم سرعة تركيب دعامة دوائية في الشريان التاجي كانت النتيجة إيجابية جداً وتحسنت حالته.

كما جرى إخضاع الحاج التركي لبرنامج خاص لإزالة التحسس من أحد أدوية سيولة الدم بعد ظهور حساسية منه، وجرى ذلك بنجاح ولله الحمد، حيث استجاب للعلاج بشكل ممتاز والآن الحالة مستقرة تماماً من الناحية الطبية مما سيجعل الحاج قادرا على العودة لإكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.

ووفرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- جميع الإمكانيات لضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة، من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عاليّاً وإمكانيات كبيرة بدعم غير محدود من وزارة الصحة؛ لتقديم كل الخدمات الطبية، والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة.

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