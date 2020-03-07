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شاهد.. ضربات جوية تدمر قدرات حوثية لجبهات مأرب والجوف

قضت على عناصر إرهابية بدقة عالية خلال 24 ساعة

نفذت قوات التحالف ضربات جوية ناجحة استهدفت عناصر من الميليشيات الحوثية الإرهابية في عدد من الجبهات وأصابت أهدافها بدقة عالية .

وكانت الضربات ضمن الدعم والإسناد من قوات التحالف للجيش اليمني خلال الـ24 ساعة الماضية لجبهات مأرب والجوف، والتي تم من خلالها تدمير القدرات الحوثية والقضاء على عناصرها الإرهابية.

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شاهد.. ضربات جوية تدمر قدرات حوثية لجبهات مأرب والجوف
سبق

نفذت قوات التحالف ضربات جوية ناجحة استهدفت عناصر من الميليشيات الحوثية الإرهابية في عدد من الجبهات وأصابت أهدافها بدقة عالية .

وكانت الضربات ضمن الدعم والإسناد من قوات التحالف للجيش اليمني خلال الـ24 ساعة الماضية لجبهات مأرب والجوف، والتي تم من خلالها تدمير القدرات الحوثية والقضاء على عناصرها الإرهابية.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
07:17 PM

شاهد.. ضربات جوية تدمر قدرات حوثية لجبهات مأرب والجوف

قضت على عناصر إرهابية بدقة عالية خلال 24 ساعة

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
371

نفذت قوات التحالف ضربات جوية ناجحة استهدفت عناصر من الميليشيات الحوثية الإرهابية في عدد من الجبهات وأصابت أهدافها بدقة عالية .

وكانت الضربات ضمن الدعم والإسناد من قوات التحالف للجيش اليمني خلال الـ24 ساعة الماضية لجبهات مأرب والجوف، والتي تم من خلالها تدمير القدرات الحوثية والقضاء على عناصرها الإرهابية.

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