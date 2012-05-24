المملكة تستضيف غدًا المنتدى الدولي للقياس تحت شعار.. "من أجل الصحة"

برعاية "القصبي" وبمشاركة مجموعة من المتخصصين وممثلي المنظمات الدولية

تستضيف المملكة غدًا، المنتدى الدولي للقياس تحت شعار "القياس من أجل الصحة"، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحت رعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

ويشارك في المنتدى الذي سيقام عبر الاتصال المرئي، مجموعةٌ من المتخصصين، وممثلي المنظمات الدولية؛ لمناقشة العديد من التجارب في قطاع المترولوجيا؛ وذلك تعزيزًا لريادة المملكة إقليميًّا وعالميًّا في قطاع المترولوجيا.

وسيتحدث خلال المنتدى مدير المكتب الدولي للأوزان والمقاييس الدكتور مارتن مولتن، ومدير المكتب الدولي للمترولوجيا القانونية أنتوني دونيلان، ومن المعهد الوطني للقياس في المملكة المتحدة جراهام ماشين؛ فيما يشارك مساعد وزير الصحة بالمملكة الدكتور محمد العبدالعالي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء المهندس علي الضلعان، ومدير عام المركز الوطني للقياس والمعايرة الدكتور إسماعيل الفالح.

وسيتضمن المنتدى جلسة حوارية بعنوان "القياس من أجل الصحة"، وورشتي عمل بعنوان "أثر القياس في المجال الصحي"، و"القياس ممكن للنمو الصناعي".

ودعت الهيئة جميع المهتمين والمختصين إلى تسجيل بياناتهم لحضور فعاليات وورش العمل بالمنتدى الدولي للقياس من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى:

https://zoom.us/webinar/register/WN_rXvyJjqcQY-L75tVa62elQ