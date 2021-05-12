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"الزكاة والضريبة والجمارك" تؤكد استمرار تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك

لإنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ في جميع منافذها البرية والجوية والبحرية؛ بما يضمن إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات خلال الإجازة، وإنهاء الإجراءات الجمركية للمركبات القادمة والمغادرة؛ بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري، وضمان تدفق الواردات والصادرات بانسيابية ومرونة، وعدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بتخليص البضائع.

يأتي ذلك حرصًا من الهيئة على استمرارية العمل الجمركي بجميع مجالاته دون توقف؛ الأمر الذي يساعد في توفير السلع للمستهلكين، وما يترتب على ذلك من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، أوضحت الهيئة أنه يمكن للمكلفين من قطاع الأعمال إنجاز جميع خدماتهم الزكوية والضريبية عن طريق البوابة الإلكترونية gazt.gov.sa ضمن المنظومة المتكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدم لجميع المنشآت لتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمة، وتسريع تنفيذها؛ بما يختصر عليهم الكثير من الوقت والجهد.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الخدمات الزكوية والضريبية إلى التواصل معها عبر حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على "تويتر" (@Gazt_care)، أو عبر الرقم الموحد لمركز اتصال الخدمات الزكوية والضريبية (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa)، في حين تستقبل الهيئة الاستفسارات الجمركية على الرقم الموحد (1918) الذي يقدم خدماته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر حساب "اسأل الجمارك" على تويتر (‏@AskSaudiCustoms)، إلى جانب البريد الإلكتروني المخصص للخدمات الجمركية (Care@customs.gov.sa).

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"الزكاة والضريبة والجمارك" تؤكد استمرار تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك
سبق

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ في جميع منافذها البرية والجوية والبحرية؛ بما يضمن إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات خلال الإجازة، وإنهاء الإجراءات الجمركية للمركبات القادمة والمغادرة؛ بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري، وضمان تدفق الواردات والصادرات بانسيابية ومرونة، وعدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بتخليص البضائع.

يأتي ذلك حرصًا من الهيئة على استمرارية العمل الجمركي بجميع مجالاته دون توقف؛ الأمر الذي يساعد في توفير السلع للمستهلكين، وما يترتب على ذلك من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، أوضحت الهيئة أنه يمكن للمكلفين من قطاع الأعمال إنجاز جميع خدماتهم الزكوية والضريبية عن طريق البوابة الإلكترونية gazt.gov.sa ضمن المنظومة المتكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدم لجميع المنشآت لتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمة، وتسريع تنفيذها؛ بما يختصر عليهم الكثير من الوقت والجهد.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الخدمات الزكوية والضريبية إلى التواصل معها عبر حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على "تويتر" (@Gazt_care)، أو عبر الرقم الموحد لمركز اتصال الخدمات الزكوية والضريبية (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa)، في حين تستقبل الهيئة الاستفسارات الجمركية على الرقم الموحد (1918) الذي يقدم خدماته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر حساب "اسأل الجمارك" على تويتر (‏@AskSaudiCustoms)، إلى جانب البريد الإلكتروني المخصص للخدمات الجمركية (Care@customs.gov.sa).

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
08:32 PM

"الزكاة والضريبة والجمارك" تؤكد استمرار تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك

لإنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ في جميع منافذها البرية والجوية والبحرية؛ بما يضمن إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات خلال الإجازة، وإنهاء الإجراءات الجمركية للمركبات القادمة والمغادرة؛ بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري، وضمان تدفق الواردات والصادرات بانسيابية ومرونة، وعدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بتخليص البضائع.

يأتي ذلك حرصًا من الهيئة على استمرارية العمل الجمركي بجميع مجالاته دون توقف؛ الأمر الذي يساعد في توفير السلع للمستهلكين، وما يترتب على ذلك من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، أوضحت الهيئة أنه يمكن للمكلفين من قطاع الأعمال إنجاز جميع خدماتهم الزكوية والضريبية عن طريق البوابة الإلكترونية gazt.gov.sa ضمن المنظومة المتكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدم لجميع المنشآت لتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمة، وتسريع تنفيذها؛ بما يختصر عليهم الكثير من الوقت والجهد.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الخدمات الزكوية والضريبية إلى التواصل معها عبر حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على "تويتر" (@Gazt_care)، أو عبر الرقم الموحد لمركز اتصال الخدمات الزكوية والضريبية (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa)، في حين تستقبل الهيئة الاستفسارات الجمركية على الرقم الموحد (1918) الذي يقدم خدماته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر حساب "اسأل الجمارك" على تويتر (‏@AskSaudiCustoms)، إلى جانب البريد الإلكتروني المخصص للخدمات الجمركية (Care@customs.gov.sa).

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