"أمانة مكة" تدعو الأهالي لإبداء مرئياتهم بتصنيف المناطق العشوائية

بهدف إيجاد الحلول وتطويرها وفق خطة أعدتها لمعالجة العشوائيات

طالبت أمانة العاصمة المقدسة عموم المجتمع المكي، بالمساهمة والتفاعل معها في تصنيف المناطق العشوائية بمكة المكرمة، وذلك بهدف إيجاد الحلول وتطويرها وفق خطة أعدتها لمعالجة العشوائيات والتلوث البصري.

جاء ذلك من خلال رابط إلكتروني، طالبت فيه الأمانة الجميع للمساهمة معها في تصنيف المناطق العشوائية بالعاصمة المقدسة، من باب المشاركة المجتمعية لدراسة العشوائيات وإيجاد الحلول العاجلة.

وتضمّن رابط المشاركة المجتمعية الآتي: الحالة العمرانية للمباني بالمواقع من ناحية المظهر البصري للمباني والحالة الإنشائية للمباني، والمواقع بالنسبة للأراضي البيضاء، والمخاطر البيئية من تلوث وسيول وأودية وخطوط الضغط العالي، واتصال المناطق العشوائية بالطرق، بالإضافة إلى القيمة التسوفية للموقع.

ويمكن أخذ آراء الناس حول المساهمة في تصنيف المناطق العشوائية بمكة المكرمة، من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zqcU6OrY8kqBNNoNqGTClJHX9rxQN5NOkVx-sHxOTdZUMERZQ1lRUkNZM1lIRlI4UEZOWDhOMUlTMS4u

وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة في تاريخ أمانة العاصمة المقدسة لأخذ آراء المجتمع حيال العشوائيات بمكة المكرمة، من أجل الاستفادة من آراهم لإيجاد الحلول العاجلة والتعامل مع المناطق العشوائية ذات الأولوية.