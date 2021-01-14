إطلاق الهوية البصرية لميدان الأمير فيصل بن خالد للفروسية بالمجمعة

دشّنه الأمير بندر بن خالد بن فيصل رئيس الهيئة العليا للفروسية

قام الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بزيارة لميدان الأمير فيصل بن خالد للفروسية بمحافظة المجمعة عصر أمس الأربعاء.

وكان في استقباله ماجد السبهان مدير الميدان وأعضاء مجلس إدارة الفروسية خالد الثميري وعبدالرحمن التركي وأعضاء إدارة الميدان.

ودشن هوية ميدان الأمير فيصل بن خالد الجديدة؛ والذي يعد إطلاق الهوية البصرية للميدان إحدى الخطوات الرئيسة لإعلان البدء في التغيير، والذي اتسم بعنصرين مهمين تمثلا في؛ تأصيل الإرث التاريخي في منتصف الهوية متمثلاً بشموخ قلعة منيخ "المرقب" والذي يُعد أبرز المعالم التاريخية والسياحية في المحافظة، بالإضافة إلى إدراج صورة خيل جامح في قلب الهوية وذلك تكريسًا للصورة الذهنية لدى المتلقي لقوة وكبرياء الخيل، كما أن اللونين الأزرق والذهبي يرمزان لإطار مضمار جري الخيل، حيث تلامس حوافرها رمال الأرض الذهبية، ويُطاول شموخ أعناقها زُرقة السماء.

وأعلن الأمير بندر بن خالد بن فيصل خلال زيارته عن دعم جوائز سباقات ميدان المجمعة بمائة ألف ريال، كما قام والوفد المرافق من هيئة الفروسية ونادي السباقات بجولة على ميدان الفروسية وزيارة المنصة ومشاهدة أرض الميدان والمرافق التابعة له، حيث أثنى على المستوى الذي وصل له ميدان فروسية المجمعة، مشيدًا بالسبق لميدان الأمير فيصل بن خالد بإقامة معرض عربان للفن التشكيلي على مستوى ميادين المملكة المفتوحة.

من جانب آخر قدم ماجد السبهان شكره وتقديره للأمير بندر بن خالد على الدعم وما تحظى به الميادين من دعم واهتمام للارتقاء برياضة الفروسية، وفي نهاية الزيارة تشرف "السبهان" مدير الميدان بتقديم درع تذكاري ولوحة فنية لسموه بهذه المناسبة؛ بعد ذلك التقطت الصور التذكارية مع الأمير بندر بن خالد.