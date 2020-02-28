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"بايلي" تحافظ على لقب سماكداون للسيدات في سوبر شوداون

حافظت النجمة "بايلي" على لقب سيدات سماكداون في عرض WWE سوبر شوداون بعدما تغلبت على منافستها ناعومي في اللقاء الذي استضافته قاعة محمد عبده في البوليفارد بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة نخبة من نجوم وأساطير اللعبة.

وبعد شد وجذب من جانب النجمتين تمكنت "بايلي " من الفوز على "ناعومي" في النهاية واقتناص اللقب.

يشار إلى أن "ناعومي" فازت هذا الأسبوع على "كارميلا" لتضرب موعداً مع "بايلي " على لقب السيدات في سوبر شوداون.

سوبر شو داون

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"بايلي" تحافظ على لقب سماكداون للسيدات في سوبر شوداون
سبق

حافظت النجمة "بايلي" على لقب سيدات سماكداون في عرض WWE سوبر شوداون بعدما تغلبت على منافستها ناعومي في اللقاء الذي استضافته قاعة محمد عبده في البوليفارد بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة نخبة من نجوم وأساطير اللعبة.

وبعد شد وجذب من جانب النجمتين تمكنت "بايلي " من الفوز على "ناعومي" في النهاية واقتناص اللقب.

يشار إلى أن "ناعومي" فازت هذا الأسبوع على "كارميلا" لتضرب موعداً مع "بايلي " على لقب السيدات في سوبر شوداون.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
12:40 AM

"بايلي" تحافظ على لقب سماكداون للسيدات في سوبر شوداون

A A A
محمود الحمد - الرياض
6
3,017

حافظت النجمة "بايلي" على لقب سيدات سماكداون في عرض WWE سوبر شوداون بعدما تغلبت على منافستها ناعومي في اللقاء الذي استضافته قاعة محمد عبده في البوليفارد بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة نخبة من نجوم وأساطير اللعبة.

وبعد شد وجذب من جانب النجمتين تمكنت "بايلي " من الفوز على "ناعومي" في النهاية واقتناص اللقب.

يشار إلى أن "ناعومي" فازت هذا الأسبوع على "كارميلا" لتضرب موعداً مع "بايلي " على لقب السيدات في سوبر شوداون.

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