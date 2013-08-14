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جدة.. ضبط أدوات صيد مخالفة في "ذهبان والشعيبة"

بعد بلاغين تلقتهما وحدة "الثروة السمكية" بالمحافظة

تمكنت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة من ضبط مخالفي نظام الثروة السمكية باستخدام أدوات صيد مخالفة تمثلت في مسدس صيد وكمية من الأصداف؛ وذلك إثر بلاغ تلقته من مركز حرس الحدود بذهبان.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: المختصون المكلفون بالعمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك باشروا البلاغ على الفور.

وأضاف: تلقت وحدة الثروة السمكية بجدة بلاغاً آخر من مركز الشعيبة المسدودة لضبط مخالفة لنظام الصيد البحري.

وأردف: تم تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفات مع مركز الحدود، وتمت مصادرة أدوات الصيد المخالفة.

وشدد على أن فرع الوزارة سيقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين؛ للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة.

من جانبه، قال مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة ردة بن عبادل الزهراني: مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين جاء حسب اللوائح والأنظمة بعد إتلافها حسب نظام لجنة الإتلاف.

وأضاف: الوحدة تنفذ جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية وحفاظًا على الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. ضبط أدوات صيد مخالفة في "ذهبان والشعيبة"
سبق

تمكنت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة من ضبط مخالفي نظام الثروة السمكية باستخدام أدوات صيد مخالفة تمثلت في مسدس صيد وكمية من الأصداف؛ وذلك إثر بلاغ تلقته من مركز حرس الحدود بذهبان.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: المختصون المكلفون بالعمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك باشروا البلاغ على الفور.

وأضاف: تلقت وحدة الثروة السمكية بجدة بلاغاً آخر من مركز الشعيبة المسدودة لضبط مخالفة لنظام الصيد البحري.

وأردف: تم تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفات مع مركز الحدود، وتمت مصادرة أدوات الصيد المخالفة.

وشدد على أن فرع الوزارة سيقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين؛ للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة.

من جانبه، قال مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة ردة بن عبادل الزهراني: مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين جاء حسب اللوائح والأنظمة بعد إتلافها حسب نظام لجنة الإتلاف.

وأضاف: الوحدة تنفذ جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية وحفاظًا على الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
05:27 PM

جدة.. ضبط أدوات صيد مخالفة في "ذهبان والشعيبة"

بعد بلاغين تلقتهما وحدة "الثروة السمكية" بالمحافظة

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عبدالله الراجحي - جدة
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تمكنت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة من ضبط مخالفي نظام الثروة السمكية باستخدام أدوات صيد مخالفة تمثلت في مسدس صيد وكمية من الأصداف؛ وذلك إثر بلاغ تلقته من مركز حرس الحدود بذهبان.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: المختصون المكلفون بالعمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك باشروا البلاغ على الفور.

وأضاف: تلقت وحدة الثروة السمكية بجدة بلاغاً آخر من مركز الشعيبة المسدودة لضبط مخالفة لنظام الصيد البحري.

وأردف: تم تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفات مع مركز الحدود، وتمت مصادرة أدوات الصيد المخالفة.

وشدد على أن فرع الوزارة سيقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين؛ للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة.

من جانبه، قال مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة ردة بن عبادل الزهراني: مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين جاء حسب اللوائح والأنظمة بعد إتلافها حسب نظام لجنة الإتلاف.

وأضاف: الوحدة تنفذ جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية وحفاظًا على الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية.

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