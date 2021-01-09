"كورونا" المتحور يأخذ وجهته إلى كندا

العدوى انتقلت للمصاب أثناء سفره

أفادت السلطات الصحية الكندية، اليوم (السبت)، بإصابة شخص في مقاطعة ألبيرتا بسلالة كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا.



وذكرت كبيرة مسؤولي الصحة الطبية في المقاطعة الدكتورة دينا هينشو، أنه لا يوجد دليل في الوقت الحالي على انتقال السلالة المتحورة من الفيروس لأشخاص آخرين.



وأشارت إلى أنها تعتقد أن العدوى انتقلت للمصاب أثناء سفره، وفقًا لـ "روسيا اليوم".



وبيّنت أن السلطات الصحية تراقب نشاط متغيرات الفيروس وتعمل على حماية الصحة العامة.