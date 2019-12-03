"تشايكا" لـ"سبق": زيارتي هدفها الاطلاع على تجربة النيابة العامة السعودية

"المعجب": التنسيق مع موسكو وصل إلى مستويات عالية بمحاربة الإرهاب

الْتقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمكتبه في مدينة الرياض اليوم؛ المدعي العام الروسي يوري تشايكا، الذي يقوم بزيارة المملكة حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى.

وقال "المعجب": تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق القانوني بين النيابة العامة ونظيرتها في روسيا الاتحادية.

وأضاف: كما أن التنسيق بين النيابتين وصل إلى مستويات عالية في ما يخص العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

من جهته، أكد "تشايكا" أن "روسيا تُقيّم مكافحة السعودية للإرهاب تقييمًا إيجابيًّا، وأحد أهداف الزيارة هو الاطلاع على تجربة عمل ونشاط النيابة العامة في السعودية في هذا وغيره من المجالات".

وردًّا على سؤال لـ"سبق"، قال النائب العام الروسي إنه يقيّم "علاقات النيابتين العامة السعودية والروسية؛ انطلاقًا من مذكرة التفاهم بينهما، وتقضي هذه المذكرة على تبادل الخبرة والاطلاع على قوانين وتشريعات بلديْنا وتبادل الزيارات بين الوفود".

وشَهِد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات النيابية والعدلية، وبحث مخرجات مذكرة التفاهم الموقّعة بين النيابتين، في وقت سابق من هذا العام خلال الزيارة التي قام بها النائب العام إلى روسيا الاتحادية سابقًا.