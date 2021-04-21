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"السعودية" و"لايفبوي" توقعان شراكة لتعقيم الرحلات الجوية وتوعية المسافرين

عقدت "الخطوط السعودية" و"لايفبوي" اليوم الثلاثاء اتفاقية شراكة، تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط؛ لتقديم رحلات جوية آمنة تحفها السلامة الصحية، وذلك انطلاقًا من الرسالة المشتركة للجانبين، والتي تدور حول توفير الحماية الوقائية للضيوف المسافرين عن طريق تقديم حلول صحية بطابع سعودي وجودة عالية.

وبحسب الاتفاقية، تتولى "لايفبوي" تقديم المعقمات والمنظفات ووسائل الوقاية للمسافرين، مع توعيتهم بإجراءات السلامة والحماية الصحية الشخصية، على متن رحلات "الخطوط السعودية"، انطلاقًا من اهتمامها بتقديم أفضل ممارسات العناية بالعملاء، كواحدة من أفضل 10 شركات طيران بالعالم ضمن "الفئة الماسية في الحفاظ على الصحة والسلامة حسب تصنيف APEX.

وجاء اختيار "الخطوط السعودية"، لمنتج "لايفبوي" ليكون شريك التعقيم والحماية على رحلاتها الجوية؛ نظرًا لما يتمتع به من مكانة صحية عالمية تمتد من العام 1894 في مجال الحماية من الجراثيم، بالإضافة إلى تميزه في تقديم منتجات النظافة الشخصية عالية الجودة، ومعقمات اليدين التي تحمي من الجراثيم والبكتيريا بنسبة كبيرة.

وتقدم "لايفبوي" تجربة التعقيم الفريدة للمسافرين على متن رحلات "الخطوط السعودية"، داخل مغلفات تحمل طابعًا تراثيًا خاصًا، ومعلومات شيقة عن أهم السمات والتراث المعماري لمناطق المملكة العربية السعودية الخمس (نجدنا، حجازنا، جنوبنا، شمالنا وشرقنا) والتي تم تصميمها واختيارها بتعاون مع هيئة التراث.

وأكد نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بـ"الخطوط السعودية"، عصام محمد أخونباي، أن "السعودية" تسعى دائمًا إلى تعزيز مكانتها في الصفوف الأولى لشركات الطيران في العالم، مشددًا على أن هذا الحرص بدأ منذ الأيام الأولى لظهور جائحة كورونا المُستجد (COVID-19)، وحتى قبل تصنيفه كوباء عالمي من منظمة الصحة العالمية (WHO)، وهو ما أسهم في تصنيفنا ضمن قائمة الفئة الماسية لأفضل 10 شركات طيران بالعالم.

من جانب آخر، قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تطوير العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة يونيليفر -الشركة المالكة لعلامة "لايفبوي"-، خليل ياسين :"إن الشراكة مع الخطوط السعودية تمثل تجربة فريدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، خصوصا أن الطرفين يحتلان مكانة مميزة عالميًا وإقليميًا من حيث الجودة والحرص على تطبيق أعلى المعايير الصحية والوقائية لخدمة وحماية عملائهم".

وأضاف "خليل": "تُعنى منتجات "لايفبوي" بضمان أعلى مستويات الوقاية والنظافة والتوعية، واستطاعت خلال الفترات الماضية أن تعمل على زيادة نمو أعمالها على مستوى العالم، والحفاظ على البيئة، لذلك تحرص على تقديم منتجاتها الخاصة بالعناية والتعقيم للضيوف المسافرين على متن رحلات السعودية، في مغلفات صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير والاستخدام، ولمضاعفة الأثر الاجتماعي الإيجابي لعملياتها التشغيلية ومنتجاتها التي تحمل رسالة الاستدامة".

وأضاف أن رسالة "لايفبوي" للاستدامة حول النظافة والحماية، وصلت إلى أكثر من مليار شخص حول العالم من خلال برامجها التوعوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية" و"لايفبوي" توقعان شراكة لتعقيم الرحلات الجوية وتوعية المسافرين
سبق

عقدت "الخطوط السعودية" و"لايفبوي" اليوم الثلاثاء اتفاقية شراكة، تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط؛ لتقديم رحلات جوية آمنة تحفها السلامة الصحية، وذلك انطلاقًا من الرسالة المشتركة للجانبين، والتي تدور حول توفير الحماية الوقائية للضيوف المسافرين عن طريق تقديم حلول صحية بطابع سعودي وجودة عالية.

وبحسب الاتفاقية، تتولى "لايفبوي" تقديم المعقمات والمنظفات ووسائل الوقاية للمسافرين، مع توعيتهم بإجراءات السلامة والحماية الصحية الشخصية، على متن رحلات "الخطوط السعودية"، انطلاقًا من اهتمامها بتقديم أفضل ممارسات العناية بالعملاء، كواحدة من أفضل 10 شركات طيران بالعالم ضمن "الفئة الماسية في الحفاظ على الصحة والسلامة حسب تصنيف APEX.

وجاء اختيار "الخطوط السعودية"، لمنتج "لايفبوي" ليكون شريك التعقيم والحماية على رحلاتها الجوية؛ نظرًا لما يتمتع به من مكانة صحية عالمية تمتد من العام 1894 في مجال الحماية من الجراثيم، بالإضافة إلى تميزه في تقديم منتجات النظافة الشخصية عالية الجودة، ومعقمات اليدين التي تحمي من الجراثيم والبكتيريا بنسبة كبيرة.

وتقدم "لايفبوي" تجربة التعقيم الفريدة للمسافرين على متن رحلات "الخطوط السعودية"، داخل مغلفات تحمل طابعًا تراثيًا خاصًا، ومعلومات شيقة عن أهم السمات والتراث المعماري لمناطق المملكة العربية السعودية الخمس (نجدنا، حجازنا، جنوبنا، شمالنا وشرقنا) والتي تم تصميمها واختيارها بتعاون مع هيئة التراث.

وأكد نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بـ"الخطوط السعودية"، عصام محمد أخونباي، أن "السعودية" تسعى دائمًا إلى تعزيز مكانتها في الصفوف الأولى لشركات الطيران في العالم، مشددًا على أن هذا الحرص بدأ منذ الأيام الأولى لظهور جائحة كورونا المُستجد (COVID-19)، وحتى قبل تصنيفه كوباء عالمي من منظمة الصحة العالمية (WHO)، وهو ما أسهم في تصنيفنا ضمن قائمة الفئة الماسية لأفضل 10 شركات طيران بالعالم.

من جانب آخر، قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تطوير العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة يونيليفر -الشركة المالكة لعلامة "لايفبوي"-، خليل ياسين :"إن الشراكة مع الخطوط السعودية تمثل تجربة فريدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، خصوصا أن الطرفين يحتلان مكانة مميزة عالميًا وإقليميًا من حيث الجودة والحرص على تطبيق أعلى المعايير الصحية والوقائية لخدمة وحماية عملائهم".

وأضاف "خليل": "تُعنى منتجات "لايفبوي" بضمان أعلى مستويات الوقاية والنظافة والتوعية، واستطاعت خلال الفترات الماضية أن تعمل على زيادة نمو أعمالها على مستوى العالم، والحفاظ على البيئة، لذلك تحرص على تقديم منتجاتها الخاصة بالعناية والتعقيم للضيوف المسافرين على متن رحلات السعودية، في مغلفات صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير والاستخدام، ولمضاعفة الأثر الاجتماعي الإيجابي لعملياتها التشغيلية ومنتجاتها التي تحمل رسالة الاستدامة".

وأضاف أن رسالة "لايفبوي" للاستدامة حول النظافة والحماية، وصلت إلى أكثر من مليار شخص حول العالم من خلال برامجها التوعوية.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
12:33 AM

"السعودية" و"لايفبوي" توقعان شراكة لتعقيم الرحلات الجوية وتوعية المسافرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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عقدت "الخطوط السعودية" و"لايفبوي" اليوم الثلاثاء اتفاقية شراكة، تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط؛ لتقديم رحلات جوية آمنة تحفها السلامة الصحية، وذلك انطلاقًا من الرسالة المشتركة للجانبين، والتي تدور حول توفير الحماية الوقائية للضيوف المسافرين عن طريق تقديم حلول صحية بطابع سعودي وجودة عالية.

وبحسب الاتفاقية، تتولى "لايفبوي" تقديم المعقمات والمنظفات ووسائل الوقاية للمسافرين، مع توعيتهم بإجراءات السلامة والحماية الصحية الشخصية، على متن رحلات "الخطوط السعودية"، انطلاقًا من اهتمامها بتقديم أفضل ممارسات العناية بالعملاء، كواحدة من أفضل 10 شركات طيران بالعالم ضمن "الفئة الماسية في الحفاظ على الصحة والسلامة حسب تصنيف APEX.

وجاء اختيار "الخطوط السعودية"، لمنتج "لايفبوي" ليكون شريك التعقيم والحماية على رحلاتها الجوية؛ نظرًا لما يتمتع به من مكانة صحية عالمية تمتد من العام 1894 في مجال الحماية من الجراثيم، بالإضافة إلى تميزه في تقديم منتجات النظافة الشخصية عالية الجودة، ومعقمات اليدين التي تحمي من الجراثيم والبكتيريا بنسبة كبيرة.

وتقدم "لايفبوي" تجربة التعقيم الفريدة للمسافرين على متن رحلات "الخطوط السعودية"، داخل مغلفات تحمل طابعًا تراثيًا خاصًا، ومعلومات شيقة عن أهم السمات والتراث المعماري لمناطق المملكة العربية السعودية الخمس (نجدنا، حجازنا، جنوبنا، شمالنا وشرقنا) والتي تم تصميمها واختيارها بتعاون مع هيئة التراث.

وأكد نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بـ"الخطوط السعودية"، عصام محمد أخونباي، أن "السعودية" تسعى دائمًا إلى تعزيز مكانتها في الصفوف الأولى لشركات الطيران في العالم، مشددًا على أن هذا الحرص بدأ منذ الأيام الأولى لظهور جائحة كورونا المُستجد (COVID-19)، وحتى قبل تصنيفه كوباء عالمي من منظمة الصحة العالمية (WHO)، وهو ما أسهم في تصنيفنا ضمن قائمة الفئة الماسية لأفضل 10 شركات طيران بالعالم.

من جانب آخر، قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تطوير العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة يونيليفر -الشركة المالكة لعلامة "لايفبوي"-، خليل ياسين :"إن الشراكة مع الخطوط السعودية تمثل تجربة فريدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، خصوصا أن الطرفين يحتلان مكانة مميزة عالميًا وإقليميًا من حيث الجودة والحرص على تطبيق أعلى المعايير الصحية والوقائية لخدمة وحماية عملائهم".

وأضاف "خليل": "تُعنى منتجات "لايفبوي" بضمان أعلى مستويات الوقاية والنظافة والتوعية، واستطاعت خلال الفترات الماضية أن تعمل على زيادة نمو أعمالها على مستوى العالم، والحفاظ على البيئة، لذلك تحرص على تقديم منتجاتها الخاصة بالعناية والتعقيم للضيوف المسافرين على متن رحلات السعودية، في مغلفات صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير والاستخدام، ولمضاعفة الأثر الاجتماعي الإيجابي لعملياتها التشغيلية ومنتجاتها التي تحمل رسالة الاستدامة".

وأضاف أن رسالة "لايفبوي" للاستدامة حول النظافة والحماية، وصلت إلى أكثر من مليار شخص حول العالم من خلال برامجها التوعوية.

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