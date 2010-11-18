"القرزعي" يقلّد "عسيري"رتبة "رائد"

قلّد مدير شرطة منطقة عسير، اللواء صالح بن سليمان القرزعي، بمكتبه، محمد بن سعد آل جابر عسيري، رتبة "رائد"، متمنيًا له التوفيق والتفوق في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

جاء ذلك، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وشكر الرائد "العسيري"، اللواء "القرزعي" على تشريفه لمراسم التقليد؛ مؤكدًا أن ثقة القيادة الرشيدة - حفظها الله - ستكون حافزًا له في تقديم الأفضل.

يذكر أن الرائد "العسيري" من الكفاءات المتميزة في إدارة التحريات والبحث الجنائي في المنطقة.