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صندوق التنمية العقارية ينفذ أكثر من 4.8 ملايين عملية إلكترونية خلال النصف الأول من العام الحالي 2021

23 مليون عملية تبادلية مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية

نفّذ صندوق التنمية العقارية أكثر من 4.8 ملايين عملية وخدمة إلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 عبر منصاته الإلكترونية المتنوعة، بمعدل زمني لم يتجاوز 4 دقائق للعملية الواحدة؛ وذلك تسهيلًا لحصول الأسر السعودية على المسكن الملائم؛ بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030؛ وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الصندوق نفذ أكثر من 4.8 ملايين عملية وخدمة إلكترونية عبر جميع منصاته الإلكترونية خلال النصف الأول 2021 بمعدل زمني 4 دقائق للعملية، ضمن أكثر من 43 خدمة إلكترونية واتصال لمركز الاتصال الموحد؛ مما ساهم في توقيع أكثر من 102 ألف عقد تمويلي سكني جديد في ظل الطلب المتزايد على برنامج القرض العقاري المدعوم.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق: إن عدد العمليات التي تمت عن طريق البوابة الإلكترونية تجاوز 785 ألف عملية خلال النصف الأول 2021، كما نفذت الفروع أكثر من 343 ألف عملية، في حين قُدرت عدد العمليات التي تمت عن طريق مراكز الاتصال الموحد بأكثر من 3.7 ملايين عملية.

وأكد السعي الدائم والاهتمام المستمر من الصندوق لتطوير خدماته الإلكترونية؛ بهدف تسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول، بالاستفادة من "القرض المدعوم" وضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة ودقة عالية دون الحاجة لمراجعة الفروع بالربط التقني مع 36 جهة من منظومة الإسكان والجهات التمويلية من مصارف ومؤسسات تمويلية حتى نهاية النصف الأول؛ وذلك بإتاحة 147 خدمة إلكترونية تبادلية بين الصندوق والجهات ذات العلاقة.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن إقبال المستفيدين على إنهاء متطلبات وإجراءات القرض العقاري المدعوم إلكترونيًّا شهد خلال الفترة الماضية تزايدًا ملحوظًا؛ مما يدل على ثقة الأسر السعودية بالبرامج والمبادرات التي تقدم من "سكني"، إضافة إلى التكاملية في تقديم الخدمات إلكترونيًّا بين الصندوق والقطاع العام والخاص؛ لافتًا إلى أن أعداد البيانات التبادلية مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية تخطت حاجز 23 مليون عملية من يناير حتى نهاية يونيو 2021.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات "القرض المدعوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، كما أن مركز الاتصال الموحد 199088 وحسابات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على الاستفسارات والمقترحات حول "القرض المدعوم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق التنمية العقارية ينفذ أكثر من 4.8 ملايين عملية إلكترونية خلال النصف الأول من العام الحالي 2021
سبق

نفّذ صندوق التنمية العقارية أكثر من 4.8 ملايين عملية وخدمة إلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 عبر منصاته الإلكترونية المتنوعة، بمعدل زمني لم يتجاوز 4 دقائق للعملية الواحدة؛ وذلك تسهيلًا لحصول الأسر السعودية على المسكن الملائم؛ بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030؛ وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الصندوق نفذ أكثر من 4.8 ملايين عملية وخدمة إلكترونية عبر جميع منصاته الإلكترونية خلال النصف الأول 2021 بمعدل زمني 4 دقائق للعملية، ضمن أكثر من 43 خدمة إلكترونية واتصال لمركز الاتصال الموحد؛ مما ساهم في توقيع أكثر من 102 ألف عقد تمويلي سكني جديد في ظل الطلب المتزايد على برنامج القرض العقاري المدعوم.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق: إن عدد العمليات التي تمت عن طريق البوابة الإلكترونية تجاوز 785 ألف عملية خلال النصف الأول 2021، كما نفذت الفروع أكثر من 343 ألف عملية، في حين قُدرت عدد العمليات التي تمت عن طريق مراكز الاتصال الموحد بأكثر من 3.7 ملايين عملية.

وأكد السعي الدائم والاهتمام المستمر من الصندوق لتطوير خدماته الإلكترونية؛ بهدف تسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول، بالاستفادة من "القرض المدعوم" وضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة ودقة عالية دون الحاجة لمراجعة الفروع بالربط التقني مع 36 جهة من منظومة الإسكان والجهات التمويلية من مصارف ومؤسسات تمويلية حتى نهاية النصف الأول؛ وذلك بإتاحة 147 خدمة إلكترونية تبادلية بين الصندوق والجهات ذات العلاقة.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن إقبال المستفيدين على إنهاء متطلبات وإجراءات القرض العقاري المدعوم إلكترونيًّا شهد خلال الفترة الماضية تزايدًا ملحوظًا؛ مما يدل على ثقة الأسر السعودية بالبرامج والمبادرات التي تقدم من "سكني"، إضافة إلى التكاملية في تقديم الخدمات إلكترونيًّا بين الصندوق والقطاع العام والخاص؛ لافتًا إلى أن أعداد البيانات التبادلية مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية تخطت حاجز 23 مليون عملية من يناير حتى نهاية يونيو 2021.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات "القرض المدعوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، كما أن مركز الاتصال الموحد 199088 وحسابات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على الاستفسارات والمقترحات حول "القرض المدعوم".

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
01:59 PM

صندوق التنمية العقارية ينفذ أكثر من 4.8 ملايين عملية إلكترونية خلال النصف الأول من العام الحالي 2021

23 مليون عملية تبادلية مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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نفّذ صندوق التنمية العقارية أكثر من 4.8 ملايين عملية وخدمة إلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 عبر منصاته الإلكترونية المتنوعة، بمعدل زمني لم يتجاوز 4 دقائق للعملية الواحدة؛ وذلك تسهيلًا لحصول الأسر السعودية على المسكن الملائم؛ بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030؛ وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الصندوق نفذ أكثر من 4.8 ملايين عملية وخدمة إلكترونية عبر جميع منصاته الإلكترونية خلال النصف الأول 2021 بمعدل زمني 4 دقائق للعملية، ضمن أكثر من 43 خدمة إلكترونية واتصال لمركز الاتصال الموحد؛ مما ساهم في توقيع أكثر من 102 ألف عقد تمويلي سكني جديد في ظل الطلب المتزايد على برنامج القرض العقاري المدعوم.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق: إن عدد العمليات التي تمت عن طريق البوابة الإلكترونية تجاوز 785 ألف عملية خلال النصف الأول 2021، كما نفذت الفروع أكثر من 343 ألف عملية، في حين قُدرت عدد العمليات التي تمت عن طريق مراكز الاتصال الموحد بأكثر من 3.7 ملايين عملية.

وأكد السعي الدائم والاهتمام المستمر من الصندوق لتطوير خدماته الإلكترونية؛ بهدف تسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول، بالاستفادة من "القرض المدعوم" وضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة ودقة عالية دون الحاجة لمراجعة الفروع بالربط التقني مع 36 جهة من منظومة الإسكان والجهات التمويلية من مصارف ومؤسسات تمويلية حتى نهاية النصف الأول؛ وذلك بإتاحة 147 خدمة إلكترونية تبادلية بين الصندوق والجهات ذات العلاقة.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن إقبال المستفيدين على إنهاء متطلبات وإجراءات القرض العقاري المدعوم إلكترونيًّا شهد خلال الفترة الماضية تزايدًا ملحوظًا؛ مما يدل على ثقة الأسر السعودية بالبرامج والمبادرات التي تقدم من "سكني"، إضافة إلى التكاملية في تقديم الخدمات إلكترونيًّا بين الصندوق والقطاع العام والخاص؛ لافتًا إلى أن أعداد البيانات التبادلية مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية تخطت حاجز 23 مليون عملية من يناير حتى نهاية يونيو 2021.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات "القرض المدعوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، كما أن مركز الاتصال الموحد 199088 وحسابات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على الاستفسارات والمقترحات حول "القرض المدعوم".

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