من المؤسس لـ"ملك الحزم".. هكذا تنهي مواقف السعودية تجاه القدس أكاذيب "الحمدين"

سجل لا تمحوه خلايا "تويترية"..‏ و"ماهر": لو أضاءت المملكة مكة بعلم فلسطين لخرج الحاقدون

تنشط هذه الأيام خلايا إلكترونية "تويترية" تُدار من دول مجاورة ومن تنظيم الحمدين الإرهابي؛ لمحاولة التشكيك بمواقف السعودية تجاه قضيتها الأولى وهي قضية فلسطين، وتسعى هذه الحسابات لنسف مواقف السعودية بجحود ونكران وطمس للجهود الممتدة من عهد الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- حتى الملك سلمان -حفظه الله- الذي تدخّل شخصياً عندما أُغلق المسجد الأقصى من جنود الاحتلال قبل أشهر.

يتناسون عمداً!

السعودية التي ساهمت بتعمير المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي غير مرة، وقدمت بسخاء الدعم المادي بدون متاجرات بالقضية الفلسطينية في الأسواق السياسية، ولم تحاول استعطاف العالم بشعارات وتنديدات غير صادقة، لكنه عند حدوث أي نازلة تحل بالمسلمين وآخرها إعلان الرئيس دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل لا يتذكرون غير السعودية، وكأن هذا الكوكب لا يسكنه أكثر من مليار مسلم، ويشتمونها ويزايدون على مواقف ومناصرة السعوديين وقادتهم للقدس، ولا يتذكرون تلك الدول التي تتعامل مع إسرائيل بشكل معلن، وتفتح سفارات في بلدانهم وبينهم تبادل تجاري، ولا يزعجهم وجود عضو الكنيست الإسرائيلي المستشار لدى تنظيم الحمدين عزمي بشارة، وتناسوا شهداء السعودية المشاركين في حرب 1948.

السعودية والقدس.

ومع إعلان "ترامب" الأخير رفض السعوديون كغيرهم من الشعوب الإسلامية والعربية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكتبوا في الكثير من الوسوم "الهاشتاقات" تعبيراً لحب فلسطين والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، ودافعوا عن وطنهم، واستحضروا بعض مواقف الحكام السعوديين من الملك المؤسس والذي بعث عام 1929 رسالة استنكار لبريطانيا بعد رمي جماعة يهودية ‫قنابل على المسلمين، والملك خالد -رحمه الله- الذي زار فلسطين، وكان أول أمير سعودي تطأ قدماه أرض فلسطين، وذلك في عام 1927، وفي عهد الملك فيصل وتحديداً عام 1938 رفض تقسيم فلسطين وأسس لجاناً شعبية، وقدّم مساعدات شعبية بعد نكسة 67، والملك خالد على طريق إخوته، وكذلك طرح الملك فهد مشروع السلام وهو أول مشروع متكامل للقضية، وقدّم الملك عبدالله -رحمه الله- الدعم المادي، وقد أعلن في عهده تقديم مبلغ ألف مليون دولار، وقد أكد أن قطرة الدم الفلسطيني أغلى من كنوز الأرض.

من أنتم؟

وفي خضم هذه الأحداث دوّن الناشط الكاتب أمجد طه: "‏حرر مجاهدو ‫السعودية أفغانستان من قوات روسيا، وأجبروا موسكو على الاعتراف بحقوق الشيشان، ودعموا ‫العراق بحربه مع إيران، وحاربوا في معركة فلسطين، واليوم يدعمون قضية ‫الأحواز وشعب سوريا على كل المستويات، ويحاربون إيران في ‫اليمن.. فمن أنتم أمام هذا الرصيد؟".

قضية العرب الأولى

وكتب المحلل السياسي عضوان الأحمري: "‏القدس جزء من فلسطين، قضية العرب الأولى، المزايدات لن تغير من الوضع، ولن تدفع ترامب لتغيير موقفه. حاكموا المتاجرين بالقضية"، فيما قال المُعلق فهد العتيبي: "‏إذا كانت هناك قضية تجمعنا كعرب وكمسلمين على قلب واحد فهي القضية الفلسطينية، بالأمس واليوم وغداً وإلى الأبد".

لو أضاءت مكة!

وكتب السياسي اللبناني جيري ماهر: "‏‏والله لو أضاءت المملكة العربية السعودية مكة والمدينة بعلم فلسطين وصورة المسجد الأقصى لخرج الحاقدون ينتقدونها لا لشيء بل لأنهم لا يستطيعون تقديم 10% مما قدمته المملكة للقضية الفلسطينية".