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"الداخلية البريطانية": روسيا لا صلة لها بحادثة التسمم في أميسبوري

أكدت وزارة الداخلية البريطانية، أنه وفقاً للمعطيات الأولية فإن روسيا لا صلة لها بحادثة التسمم في أميسبوري.

وقال نائب وزير الداخلية البريطاني بين أوليس، في حوار لإذاعة "بي بي سي": "روسيا وراء الهجوم الأول -في إشارة إلى قضية "سكريبال"- ولكن في الوقت الحالي لا يوجد دليل على وجود صلة بين هاتين الضحيتين وحادثة سكريبال".

وبحسب الشرطة البريطانية، فإن شخصين في مدينة إيمسبري تعرضا للتسميم بمادة مجهولة، وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات مدينة سولزبري وفق "سبوتنك".

ووفق بيان الشرطة، عُثر في أحد البيوت مساء السبت الماضي على رجل وامرأة مغشياً عليهما، وافترض في البداية أن التدهور الصحي لهما ناتج عن تناول الهيروين أو الكوكايين، أما الآن فيجرى لهما المزيد من التحاليل لتحديد المادة التي تسببت في تدهور صحتهما.

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"الداخلية البريطانية": روسيا لا صلة لها بحادثة التسمم في أميسبوري
سبق

أكدت وزارة الداخلية البريطانية، أنه وفقاً للمعطيات الأولية فإن روسيا لا صلة لها بحادثة التسمم في أميسبوري.

وقال نائب وزير الداخلية البريطاني بين أوليس، في حوار لإذاعة "بي بي سي": "روسيا وراء الهجوم الأول -في إشارة إلى قضية "سكريبال"- ولكن في الوقت الحالي لا يوجد دليل على وجود صلة بين هاتين الضحيتين وحادثة سكريبال".

وبحسب الشرطة البريطانية، فإن شخصين في مدينة إيمسبري تعرضا للتسميم بمادة مجهولة، وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات مدينة سولزبري وفق "سبوتنك".

ووفق بيان الشرطة، عُثر في أحد البيوت مساء السبت الماضي على رجل وامرأة مغشياً عليهما، وافترض في البداية أن التدهور الصحي لهما ناتج عن تناول الهيروين أو الكوكايين، أما الآن فيجرى لهما المزيد من التحاليل لتحديد المادة التي تسببت في تدهور صحتهما.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
11:46 AM

"الداخلية البريطانية": روسيا لا صلة لها بحادثة التسمم في أميسبوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وزارة الداخلية البريطانية، أنه وفقاً للمعطيات الأولية فإن روسيا لا صلة لها بحادثة التسمم في أميسبوري.

وقال نائب وزير الداخلية البريطاني بين أوليس، في حوار لإذاعة "بي بي سي": "روسيا وراء الهجوم الأول -في إشارة إلى قضية "سكريبال"- ولكن في الوقت الحالي لا يوجد دليل على وجود صلة بين هاتين الضحيتين وحادثة سكريبال".

وبحسب الشرطة البريطانية، فإن شخصين في مدينة إيمسبري تعرضا للتسميم بمادة مجهولة، وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات مدينة سولزبري وفق "سبوتنك".

ووفق بيان الشرطة، عُثر في أحد البيوت مساء السبت الماضي على رجل وامرأة مغشياً عليهما، وافترض في البداية أن التدهور الصحي لهما ناتج عن تناول الهيروين أو الكوكايين، أما الآن فيجرى لهما المزيد من التحاليل لتحديد المادة التي تسببت في تدهور صحتهما.

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