النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصناعة": 1066 مصنعًا للحلويات والشوكولاتة في المملكة

باستثمار يتجاوز 35 مليار ريال.. حتى منتصف يوليو الجاري

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن وصول حجم الاستثمار في صناعة الحلويات والشوكولاتة في المملكة إلى 35 مليار ريال، تم ضخها في 1066 مصنعاً، حتى منتصف يوليو الجاري.

وقال تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية: الاستثمار في مصانع الحلويات والشوكولاتة يشكّل 1.38% من إجمالي الاستثمارات في المصانع السعودية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية في نشاط صناعة الحلويات بلغت 3% من إجمالي الاستثمارات، فيما بلغت نسبة المستثمرين السعوديين في القطاع 92%، و5% توزعت بين رؤوس أموال مشتركة.

وأضاف أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأعلى من عدد المصانع بـ 377 مصنعاً تمثّل 35% من إجمالي عدد المصانع، تلتها مكة المكرمة بنحو 294 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع الحلويات والشوكولاتة 133 مصنعاً في منطقة القصيم.

وبخصوص حجم المنشآت الصناعية العاملة في نشاط الحلويات والشوكولاتة، ذكر التقرير أن المصانع الكبيرة شكّلت 50%، فيما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 36%، و14% للمنشآت المتوسطة.

ولفت إلى أن توزيع المصانع بحسب حجم الاستثمار، جاءت فيه مصانع (الجاتوه) و(البيتيفور) والكعك أولاً بـ 235 مصنعاً باستثمارات تصل إلى 11.9 مليار ريال، ثم مصانع (البقلاوة) و(الكنافة) والمعمول بـ430 مصنعاً يبلغ حجم استثمارها 9.2 مليارات ريال، وحلّت مصانع الكاكاو على شكل كتل أو معجون ثالثة بـ 134 مصنعاً وصل حجم استثمارها إلى 5.6 مليارات ريال، تليها مصانع الحلويات السكرية التي بلغ عددها 123 مصنعاً باستثمار يفوق 3.3 مليارات ريال.

وأوضح التقرير أن عدد مصانع الشوكولاتة البيضاء يبلغ 73 مصنعاً بإجمالي استثمارات يزيد على 3.2 مليارات ريال، وبحسب نوعية المنتجات النهائية جاءت مصانع معمول التمر في المرتبة الأولى بـ 81 مصنعاً، ثم مصانع الشوكولاتة بـ 55 مصنعاً، وحلّت مصانع الكيك ثالثة بـ 43 مصنعاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصناعة": 1066 مصنعًا للحلويات والشوكولاتة في المملكة
سبق

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن وصول حجم الاستثمار في صناعة الحلويات والشوكولاتة في المملكة إلى 35 مليار ريال، تم ضخها في 1066 مصنعاً، حتى منتصف يوليو الجاري.

وقال تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية: الاستثمار في مصانع الحلويات والشوكولاتة يشكّل 1.38% من إجمالي الاستثمارات في المصانع السعودية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية في نشاط صناعة الحلويات بلغت 3% من إجمالي الاستثمارات، فيما بلغت نسبة المستثمرين السعوديين في القطاع 92%، و5% توزعت بين رؤوس أموال مشتركة.

وأضاف أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأعلى من عدد المصانع بـ 377 مصنعاً تمثّل 35% من إجمالي عدد المصانع، تلتها مكة المكرمة بنحو 294 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع الحلويات والشوكولاتة 133 مصنعاً في منطقة القصيم.

وبخصوص حجم المنشآت الصناعية العاملة في نشاط الحلويات والشوكولاتة، ذكر التقرير أن المصانع الكبيرة شكّلت 50%، فيما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 36%، و14% للمنشآت المتوسطة.

ولفت إلى أن توزيع المصانع بحسب حجم الاستثمار، جاءت فيه مصانع (الجاتوه) و(البيتيفور) والكعك أولاً بـ 235 مصنعاً باستثمارات تصل إلى 11.9 مليار ريال، ثم مصانع (البقلاوة) و(الكنافة) والمعمول بـ430 مصنعاً يبلغ حجم استثمارها 9.2 مليارات ريال، وحلّت مصانع الكاكاو على شكل كتل أو معجون ثالثة بـ 134 مصنعاً وصل حجم استثمارها إلى 5.6 مليارات ريال، تليها مصانع الحلويات السكرية التي بلغ عددها 123 مصنعاً باستثمار يفوق 3.3 مليارات ريال.

وأوضح التقرير أن عدد مصانع الشوكولاتة البيضاء يبلغ 73 مصنعاً بإجمالي استثمارات يزيد على 3.2 مليارات ريال، وبحسب نوعية المنتجات النهائية جاءت مصانع معمول التمر في المرتبة الأولى بـ 81 مصنعاً، ثم مصانع الشوكولاتة بـ 55 مصنعاً، وحلّت مصانع الكيك ثالثة بـ 43 مصنعاً.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
05:51 PM

"الصناعة": 1066 مصنعًا للحلويات والشوكولاتة في المملكة

باستثمار يتجاوز 35 مليار ريال.. حتى منتصف يوليو الجاري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,031

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن وصول حجم الاستثمار في صناعة الحلويات والشوكولاتة في المملكة إلى 35 مليار ريال، تم ضخها في 1066 مصنعاً، حتى منتصف يوليو الجاري.

وقال تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية: الاستثمار في مصانع الحلويات والشوكولاتة يشكّل 1.38% من إجمالي الاستثمارات في المصانع السعودية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية في نشاط صناعة الحلويات بلغت 3% من إجمالي الاستثمارات، فيما بلغت نسبة المستثمرين السعوديين في القطاع 92%، و5% توزعت بين رؤوس أموال مشتركة.

وأضاف أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأعلى من عدد المصانع بـ 377 مصنعاً تمثّل 35% من إجمالي عدد المصانع، تلتها مكة المكرمة بنحو 294 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع الحلويات والشوكولاتة 133 مصنعاً في منطقة القصيم.

وبخصوص حجم المنشآت الصناعية العاملة في نشاط الحلويات والشوكولاتة، ذكر التقرير أن المصانع الكبيرة شكّلت 50%، فيما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 36%، و14% للمنشآت المتوسطة.

ولفت إلى أن توزيع المصانع بحسب حجم الاستثمار، جاءت فيه مصانع (الجاتوه) و(البيتيفور) والكعك أولاً بـ 235 مصنعاً باستثمارات تصل إلى 11.9 مليار ريال، ثم مصانع (البقلاوة) و(الكنافة) والمعمول بـ430 مصنعاً يبلغ حجم استثمارها 9.2 مليارات ريال، وحلّت مصانع الكاكاو على شكل كتل أو معجون ثالثة بـ 134 مصنعاً وصل حجم استثمارها إلى 5.6 مليارات ريال، تليها مصانع الحلويات السكرية التي بلغ عددها 123 مصنعاً باستثمار يفوق 3.3 مليارات ريال.

وأوضح التقرير أن عدد مصانع الشوكولاتة البيضاء يبلغ 73 مصنعاً بإجمالي استثمارات يزيد على 3.2 مليارات ريال، وبحسب نوعية المنتجات النهائية جاءت مصانع معمول التمر في المرتبة الأولى بـ 81 مصنعاً، ثم مصانع الشوكولاتة بـ 55 مصنعاً، وحلّت مصانع الكيك ثالثة بـ 43 مصنعاً.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,016

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة