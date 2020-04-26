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‫وادي الدواسر.. الإطاحة بوافد انتحل مهنة طبيب مدعيًا قدرته على علاج العمال من "كورونا"

ضبط 5 أشخاص متعاونين معه وعثر بحوزته على عشرات الأدوية مجهولة المصدر

علمت "سبق" من مصادرها، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي في محافظة وادي الدواسر، تمكنت من ضبط وافد انتحل مهنة طبيب لمعالجة العمال ضد فيروس كورونا، حيث أوهمهم أن علاجه يمنحهم القوة والمناعة لمخالطة غيرهم داخل المحافظة".

‫وتفصيلاً، أوضح مصدر أمني، أن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة، توفرت لديهم معلومات حول قيام وافد من مخالفي نظام الإقامة والعمل، بانتحال شخصية طبيب ومعالجة العمال ضد فيروس كورونا، بداخل غرفة له في مجمع سكني يسكنه بني جلدته؛ إذ تم تشكيل فريق على وجه السرعة بإشراف ومتابعة من مدير شرطة وادي الدواسر رئيس اللجنة الأمنية الفرعية العقيد فهد بن عايد العتيبي؛ وتمكنوا من ضبط الوافد المتهم متلبسًا".

‫وأكد المصدر، أن رجال التحريات عثروا على مبالغ مالية وكمية كبيرة من المحاليل الوريدية والأدوية والإبر المستخدمة للعلاج جميعها مجهولة المصدر، فيما تمكنوا بفضل الله من ضبط خمسة أشخاص متعاونين ويعملون مع المتهم لجلب بني جلدتهم وغيرهم، حيث تم تحرير محضر ضبط وسُلموا للجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة".

وادي الدواسر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫وادي الدواسر.. الإطاحة بوافد انتحل مهنة طبيب مدعيًا قدرته على علاج العمال من "كورونا"
سبق

علمت "سبق" من مصادرها، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي في محافظة وادي الدواسر، تمكنت من ضبط وافد انتحل مهنة طبيب لمعالجة العمال ضد فيروس كورونا، حيث أوهمهم أن علاجه يمنحهم القوة والمناعة لمخالطة غيرهم داخل المحافظة".

‫وتفصيلاً، أوضح مصدر أمني، أن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة، توفرت لديهم معلومات حول قيام وافد من مخالفي نظام الإقامة والعمل، بانتحال شخصية طبيب ومعالجة العمال ضد فيروس كورونا، بداخل غرفة له في مجمع سكني يسكنه بني جلدته؛ إذ تم تشكيل فريق على وجه السرعة بإشراف ومتابعة من مدير شرطة وادي الدواسر رئيس اللجنة الأمنية الفرعية العقيد فهد بن عايد العتيبي؛ وتمكنوا من ضبط الوافد المتهم متلبسًا".

‫وأكد المصدر، أن رجال التحريات عثروا على مبالغ مالية وكمية كبيرة من المحاليل الوريدية والأدوية والإبر المستخدمة للعلاج جميعها مجهولة المصدر، فيما تمكنوا بفضل الله من ضبط خمسة أشخاص متعاونين ويعملون مع المتهم لجلب بني جلدتهم وغيرهم، حيث تم تحرير محضر ضبط وسُلموا للجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة".

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
10:36 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
12:31 AM

‫وادي الدواسر.. الإطاحة بوافد انتحل مهنة طبيب مدعيًا قدرته على علاج العمال من "كورونا"

ضبط 5 أشخاص متعاونين معه وعثر بحوزته على عشرات الأدوية مجهولة المصدر

A A A
خلف الدوسري - وادي الدواسر
7
8,322

علمت "سبق" من مصادرها، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي في محافظة وادي الدواسر، تمكنت من ضبط وافد انتحل مهنة طبيب لمعالجة العمال ضد فيروس كورونا، حيث أوهمهم أن علاجه يمنحهم القوة والمناعة لمخالطة غيرهم داخل المحافظة".

‫وتفصيلاً، أوضح مصدر أمني، أن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة، توفرت لديهم معلومات حول قيام وافد من مخالفي نظام الإقامة والعمل، بانتحال شخصية طبيب ومعالجة العمال ضد فيروس كورونا، بداخل غرفة له في مجمع سكني يسكنه بني جلدته؛ إذ تم تشكيل فريق على وجه السرعة بإشراف ومتابعة من مدير شرطة وادي الدواسر رئيس اللجنة الأمنية الفرعية العقيد فهد بن عايد العتيبي؛ وتمكنوا من ضبط الوافد المتهم متلبسًا".

‫وأكد المصدر، أن رجال التحريات عثروا على مبالغ مالية وكمية كبيرة من المحاليل الوريدية والأدوية والإبر المستخدمة للعلاج جميعها مجهولة المصدر، فيما تمكنوا بفضل الله من ضبط خمسة أشخاص متعاونين ويعملون مع المتهم لجلب بني جلدتهم وغيرهم، حيث تم تحرير محضر ضبط وسُلموا للجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة".

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