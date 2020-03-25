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أهالي اللجام بيدمة يناشدون المسؤولين حمايتهم من أسمدة الدجاج والغازات السامة

عبّروا عن تخوّفهم من تفشّي الأمراض لوجود المزارع وانتشار الروائح وسط المنازل السكنية

شكا أهالي اللجام الغربي بمحافظة يدمة، للجهات المختصة، من بعض العمالة الوافدة في المزارع الذين يستخدمون أسمدة الدجاج والغازات السامة، وانتشار الذباب والبعوض؛ لضررها على الإنسان والبيئة ومخاطرها في نقل الأمراض؛ كونها أسمدة غير معالجة.

وتفصيلًا: عبّر الأهالي عن تخوفهم من تفشي الأمراض، لانتشار الروائح الكريهة، جراء وجود تلك المزارع في وسط المنازل السكنية.

وناشدوا عبر "سبق" الجهات المعنية بالتدخل لحمايتهم من ممارسات العمالة الوافدة في المزارع؛ لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة وما تسببه من أمراض، كما أنها تسبب انتشار الحساسية عند الأطفال، وتزداد خطورتها مع انتشار فيروس كورونا؛ فهذه الحشرات تنقل الأمراض بين المنازل في ظل عدم وجود رقابة ولا متابعة.

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أهالي اللجام بيدمة يناشدون المسؤولين حمايتهم من أسمدة الدجاج والغازات السامة
سبق

شكا أهالي اللجام الغربي بمحافظة يدمة، للجهات المختصة، من بعض العمالة الوافدة في المزارع الذين يستخدمون أسمدة الدجاج والغازات السامة، وانتشار الذباب والبعوض؛ لضررها على الإنسان والبيئة ومخاطرها في نقل الأمراض؛ كونها أسمدة غير معالجة.

وتفصيلًا: عبّر الأهالي عن تخوفهم من تفشي الأمراض، لانتشار الروائح الكريهة، جراء وجود تلك المزارع في وسط المنازل السكنية.

وناشدوا عبر "سبق" الجهات المعنية بالتدخل لحمايتهم من ممارسات العمالة الوافدة في المزارع؛ لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة وما تسببه من أمراض، كما أنها تسبب انتشار الحساسية عند الأطفال، وتزداد خطورتها مع انتشار فيروس كورونا؛ فهذه الحشرات تنقل الأمراض بين المنازل في ظل عدم وجود رقابة ولا متابعة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:11 PM

أهالي اللجام بيدمة يناشدون المسؤولين حمايتهم من أسمدة الدجاج والغازات السامة

عبّروا عن تخوّفهم من تفشّي الأمراض لوجود المزارع وانتشار الروائح وسط المنازل السكنية

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بندر آل فطيح - نجران
1
3,960

شكا أهالي اللجام الغربي بمحافظة يدمة، للجهات المختصة، من بعض العمالة الوافدة في المزارع الذين يستخدمون أسمدة الدجاج والغازات السامة، وانتشار الذباب والبعوض؛ لضررها على الإنسان والبيئة ومخاطرها في نقل الأمراض؛ كونها أسمدة غير معالجة.

وتفصيلًا: عبّر الأهالي عن تخوفهم من تفشي الأمراض، لانتشار الروائح الكريهة، جراء وجود تلك المزارع في وسط المنازل السكنية.

وناشدوا عبر "سبق" الجهات المعنية بالتدخل لحمايتهم من ممارسات العمالة الوافدة في المزارع؛ لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة وما تسببه من أمراض، كما أنها تسبب انتشار الحساسية عند الأطفال، وتزداد خطورتها مع انتشار فيروس كورونا؛ فهذه الحشرات تنقل الأمراض بين المنازل في ظل عدم وجود رقابة ولا متابعة.

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