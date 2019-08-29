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5 مشاريع تعليمية جديدة تدخل الخدمة في الشرقية.. تعرف عليها

تستوعب 3 آلاف طالب.. و"الباحص": استعداد مبكر ورسالة للقيادات

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، عن دخول 5 مشاريع تعليمية في العام الدراسي الجديد، بطاقة استيعابية تبلغ 3000 طالب وطالبة موزّعة على عدد من محافظات المنطقة، وتحتوي هذه المشروعات على مبان مدرسية، وصالات رياضية مغلقة، وملاعب عشبية تم تصميمها على أحدث المواصفات والمعايير؛ وذلك بهدف تحقيق رؤية القيادة الحكيمة 2030 التي تسعى لإيجاد بيئة تعليمية تربوية مناسبة وملائمة تحفّز أبناءنا وبناتنا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأوضح "الباحص" أن خطة التشغيل والصيانة الوقائية للمباني المدرسية، عملت على تنفيذ جملة من العلميّات تركزت في أعمال التكييف والتأهيل والترميم؛ حيث تم العمل على محور الصيانة الوقائية في عدد 845 موقعًا تعليميًّا، كما تم تنفيذ 27 عملية تأهيل وترميم للمشاريع القائمة بالمنطقة خلال فترة الإجازة الصيفية، وتم تهيئة عدد 59 مدرسة للطفولة المبكرة.

وألمح إلى أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر في التخطيط والإعداد؛ وذلك بإشراف ومتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان الذي وجه رسالة إلى كل القيادات التعليمية بالمنطقة بمناسبة انطلاق العام الدراسي؛ حيث قدّم فيها الشكر الجزيل على كل الجهود المتميزة التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وخصوصًا فيما يتعلق بعملية الاستعداد للعام الدراسي الجديد، والتطلع إلى مزيد من التميز والإبداع فيما يخدم العملية التعليمية في الميدان التربوي، وما يحقق جميع التطلعات في ظل ما يلقاه التعليم من اهتمام كبير من قِبَل القيادة الرشيدة، وفقها الله.

وختم "الباحص" بالدعاء بأن الله يوفق الجميع لما فيه الخير، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وأن يُديم على هذا الوطن أمنه وعزته ويحفظ له قيادته الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 مشاريع تعليمية جديدة تدخل الخدمة في الشرقية.. تعرف عليها
سبق

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، عن دخول 5 مشاريع تعليمية في العام الدراسي الجديد، بطاقة استيعابية تبلغ 3000 طالب وطالبة موزّعة على عدد من محافظات المنطقة، وتحتوي هذه المشروعات على مبان مدرسية، وصالات رياضية مغلقة، وملاعب عشبية تم تصميمها على أحدث المواصفات والمعايير؛ وذلك بهدف تحقيق رؤية القيادة الحكيمة 2030 التي تسعى لإيجاد بيئة تعليمية تربوية مناسبة وملائمة تحفّز أبناءنا وبناتنا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأوضح "الباحص" أن خطة التشغيل والصيانة الوقائية للمباني المدرسية، عملت على تنفيذ جملة من العلميّات تركزت في أعمال التكييف والتأهيل والترميم؛ حيث تم العمل على محور الصيانة الوقائية في عدد 845 موقعًا تعليميًّا، كما تم تنفيذ 27 عملية تأهيل وترميم للمشاريع القائمة بالمنطقة خلال فترة الإجازة الصيفية، وتم تهيئة عدد 59 مدرسة للطفولة المبكرة.

وألمح إلى أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر في التخطيط والإعداد؛ وذلك بإشراف ومتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان الذي وجه رسالة إلى كل القيادات التعليمية بالمنطقة بمناسبة انطلاق العام الدراسي؛ حيث قدّم فيها الشكر الجزيل على كل الجهود المتميزة التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وخصوصًا فيما يتعلق بعملية الاستعداد للعام الدراسي الجديد، والتطلع إلى مزيد من التميز والإبداع فيما يخدم العملية التعليمية في الميدان التربوي، وما يحقق جميع التطلعات في ظل ما يلقاه التعليم من اهتمام كبير من قِبَل القيادة الرشيدة، وفقها الله.

وختم "الباحص" بالدعاء بأن الله يوفق الجميع لما فيه الخير، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وأن يُديم على هذا الوطن أمنه وعزته ويحفظ له قيادته الرشيدة.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
11:37 AM

5 مشاريع تعليمية جديدة تدخل الخدمة في الشرقية.. تعرف عليها

تستوعب 3 آلاف طالب.. و"الباحص": استعداد مبكر ورسالة للقيادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، عن دخول 5 مشاريع تعليمية في العام الدراسي الجديد، بطاقة استيعابية تبلغ 3000 طالب وطالبة موزّعة على عدد من محافظات المنطقة، وتحتوي هذه المشروعات على مبان مدرسية، وصالات رياضية مغلقة، وملاعب عشبية تم تصميمها على أحدث المواصفات والمعايير؛ وذلك بهدف تحقيق رؤية القيادة الحكيمة 2030 التي تسعى لإيجاد بيئة تعليمية تربوية مناسبة وملائمة تحفّز أبناءنا وبناتنا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأوضح "الباحص" أن خطة التشغيل والصيانة الوقائية للمباني المدرسية، عملت على تنفيذ جملة من العلميّات تركزت في أعمال التكييف والتأهيل والترميم؛ حيث تم العمل على محور الصيانة الوقائية في عدد 845 موقعًا تعليميًّا، كما تم تنفيذ 27 عملية تأهيل وترميم للمشاريع القائمة بالمنطقة خلال فترة الإجازة الصيفية، وتم تهيئة عدد 59 مدرسة للطفولة المبكرة.

وألمح إلى أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر في التخطيط والإعداد؛ وذلك بإشراف ومتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان الذي وجه رسالة إلى كل القيادات التعليمية بالمنطقة بمناسبة انطلاق العام الدراسي؛ حيث قدّم فيها الشكر الجزيل على كل الجهود المتميزة التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وخصوصًا فيما يتعلق بعملية الاستعداد للعام الدراسي الجديد، والتطلع إلى مزيد من التميز والإبداع فيما يخدم العملية التعليمية في الميدان التربوي، وما يحقق جميع التطلعات في ظل ما يلقاه التعليم من اهتمام كبير من قِبَل القيادة الرشيدة، وفقها الله.

وختم "الباحص" بالدعاء بأن الله يوفق الجميع لما فيه الخير، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وأن يُديم على هذا الوطن أمنه وعزته ويحفظ له قيادته الرشيدة.

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