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عيادات "إغاثي" الملك تقدم خدماتها لـ 3,158 سوريًا بمخيم الزعتري

خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية ل 3,158 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري.

واستقبلت عيادات الطب العام 893 مريضًا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 611 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 153 مريضًا، وراجع 101 مريض عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 441 امرأة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وبلغ عدد مراجعي عيادة الباطنية 284 مراجعًا، واستقبلت عيادات الأنف والأذن والحنجرة 89 حالة تم التعامل معها، وتعاملت عيادة اللقاحات مع 129حالة، أما عيادات التغذية والرعاية الصحية فقد تعاملت مع 78 حالة.

وتم إجراء 158 صورة أشعة لـ 93 مريضًا، وإجراء 855 تحليلاً مخبريًا لعدد 287 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 2,086 وصفة طبية.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم من خلال عيادته التخصصية في المخيم بتوفير المستلزمات الطبية الضرورية وتأمين الأدوية والأجهزة الطبية التي من شأنها أن تخدم اللاجئين السوريين ليتمتعوا بصحة جيدة، كما أن عيادات المركز تعد واحدة من أهم الروافد الطبية على مستوى المخيم مما جعلها تصل إلى مرتبة متقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عيادات "إغاثي" الملك تقدم خدماتها لـ 3,158 سوريًا بمخيم الزعتري
سبق

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية ل 3,158 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري.

واستقبلت عيادات الطب العام 893 مريضًا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 611 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 153 مريضًا، وراجع 101 مريض عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 441 امرأة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وبلغ عدد مراجعي عيادة الباطنية 284 مراجعًا، واستقبلت عيادات الأنف والأذن والحنجرة 89 حالة تم التعامل معها، وتعاملت عيادة اللقاحات مع 129حالة، أما عيادات التغذية والرعاية الصحية فقد تعاملت مع 78 حالة.

وتم إجراء 158 صورة أشعة لـ 93 مريضًا، وإجراء 855 تحليلاً مخبريًا لعدد 287 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 2,086 وصفة طبية.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم من خلال عيادته التخصصية في المخيم بتوفير المستلزمات الطبية الضرورية وتأمين الأدوية والأجهزة الطبية التي من شأنها أن تخدم اللاجئين السوريين ليتمتعوا بصحة جيدة، كما أن عيادات المركز تعد واحدة من أهم الروافد الطبية على مستوى المخيم مما جعلها تصل إلى مرتبة متقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
04:32 PM

عيادات "إغاثي" الملك تقدم خدماتها لـ 3,158 سوريًا بمخيم الزعتري

خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية ل 3,158 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري.

واستقبلت عيادات الطب العام 893 مريضًا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 611 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 153 مريضًا، وراجع 101 مريض عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 441 امرأة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وبلغ عدد مراجعي عيادة الباطنية 284 مراجعًا، واستقبلت عيادات الأنف والأذن والحنجرة 89 حالة تم التعامل معها، وتعاملت عيادة اللقاحات مع 129حالة، أما عيادات التغذية والرعاية الصحية فقد تعاملت مع 78 حالة.

وتم إجراء 158 صورة أشعة لـ 93 مريضًا، وإجراء 855 تحليلاً مخبريًا لعدد 287 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 2,086 وصفة طبية.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم من خلال عيادته التخصصية في المخيم بتوفير المستلزمات الطبية الضرورية وتأمين الأدوية والأجهزة الطبية التي من شأنها أن تخدم اللاجئين السوريين ليتمتعوا بصحة جيدة، كما أن عيادات المركز تعد واحدة من أهم الروافد الطبية على مستوى المخيم مما جعلها تصل إلى مرتبة متقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية.

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