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قيادي حوثي أعلن أنه لن يصوم رمضان إلا في مأرب.. فسقط أسيرًا فيها

كرر تهديداته أكثر من مرة قبل تهاوي ميليشيات الحوثي

تناقلت معلومات في منصات التواصل اليمنية أنباء حول أسر القيادي الحوثي أحمد صالح العماد، الذي كرر تهديداته بأنه لن يصوم رمضان إلا في مأرب بعد أن تدخلها ميليشيات الحوثي، لكنه سقط أسيرًا فيها مؤخرًا.

ووفقًا للمنصات فإن ذلك الحوثي كرر التهديد مرات عدة عبر مقاطع مسجلة، يهدد فيها سكان مأرب بالعودة للسيطرة على مأرب من قِبل الميليشيات الحوثية قبل رمضان، لكنه وقع أسيرًا في أيدي القوات هناك.

وتأتي هذه الواقعة لتؤكد تهاوي صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قيادي حوثي أعلن أنه لن يصوم رمضان إلا في مأرب.. فسقط أسيرًا فيها
سبق

تناقلت معلومات في منصات التواصل اليمنية أنباء حول أسر القيادي الحوثي أحمد صالح العماد، الذي كرر تهديداته بأنه لن يصوم رمضان إلا في مأرب بعد أن تدخلها ميليشيات الحوثي، لكنه سقط أسيرًا فيها مؤخرًا.

ووفقًا للمنصات فإن ذلك الحوثي كرر التهديد مرات عدة عبر مقاطع مسجلة، يهدد فيها سكان مأرب بالعودة للسيطرة على مأرب من قِبل الميليشيات الحوثية قبل رمضان، لكنه وقع أسيرًا في أيدي القوات هناك.

وتأتي هذه الواقعة لتؤكد تهاوي صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
08:32 PM

قيادي حوثي أعلن أنه لن يصوم رمضان إلا في مأرب.. فسقط أسيرًا فيها

كرر تهديداته أكثر من مرة قبل تهاوي ميليشيات الحوثي

A A A
محمد المواسي - الرياض
16
27,302

تناقلت معلومات في منصات التواصل اليمنية أنباء حول أسر القيادي الحوثي أحمد صالح العماد، الذي كرر تهديداته بأنه لن يصوم رمضان إلا في مأرب بعد أن تدخلها ميليشيات الحوثي، لكنه سقط أسيرًا فيها مؤخرًا.

ووفقًا للمنصات فإن ذلك الحوثي كرر التهديد مرات عدة عبر مقاطع مسجلة، يهدد فيها سكان مأرب بالعودة للسيطرة على مأرب من قِبل الميليشيات الحوثية قبل رمضان، لكنه وقع أسيرًا في أيدي القوات هناك.

وتأتي هذه الواقعة لتؤكد تهاوي صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

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