دعا مرور منطقة جازان جميع قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر؛ وذلك لغزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت بوجود فرص هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، منها جازان.
"مرور جازان" يدعو لتوخي الحيطة والحذر لغزارة الأمطار بالمنطقة
بعد تنبيه "الأرصاد" بوجود فرص هطول أمطار رعدية
دعا مرور منطقة جازان جميع قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر؛ وذلك لغزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت بوجود فرص هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، منها جازان.
دعا مرور منطقة جازان جميع قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر؛ وذلك لغزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة.
"مرور جازان" يدعو لتوخي الحيطة والحذر لغزارة الأمطار بالمنطقة
بعد تنبيه "الأرصاد" بوجود فرص هطول أمطار رعدية
دعا مرور منطقة جازان جميع قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر؛ وذلك لغزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت بوجود فرص هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، منها جازان.