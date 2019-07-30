بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (1.168.203) حجاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات. وذكرت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.095.584) حاجاً، فيما قدم عن طريق البر (60.886) حاجًا, وعبر البحر (11.733) حاجًا، وذلك بزيادة (110.327) حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (10%) تقريباً.

وصول "1.168.203" حجاج إلى المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-30 بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (1.168.203) حجاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.



وذكرت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.095.584) حاجاً، فيما قدم عن طريق البر (60.886) حاجًا, وعبر البحر (11.733) حاجًا، وذلك بزيادة (110.327) حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (10%) تقريباً.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 01:39 PM

وصول "1.168.203" حجاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ وحتى نهاية يوم أمس





A A A





3 مشاركة

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (1.168.203) حجاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.



وذكرت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.095.584) حاجاً، فيما قدم عن طريق البر (60.886) حاجًا, وعبر البحر (11.733) حاجًا، وذلك بزيادة (110.327) حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (10%) تقريباً.