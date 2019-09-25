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القيادة تهنئ الرئيس اليمني بذكرى 26 سبتمبر

عبّرت عن تمنياتها للشعب الشقيق بالأمن والاستقرار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي؛ رئيس الجمهورية اليمنية، بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق بموفور الأمن والاستقرار.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس عبدربه منصور هادي؛ رئيس الجمهورية اليمنية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ الرئيس اليمني بذكرى 26 سبتمبر
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي؛ رئيس الجمهورية اليمنية، بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق بموفور الأمن والاستقرار.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس عبدربه منصور هادي؛ رئيس الجمهورية اليمنية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
10:49 AM

القيادة تهنئ الرئيس اليمني بذكرى 26 سبتمبر

عبّرت عن تمنياتها للشعب الشقيق بالأمن والاستقرار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي؛ رئيس الجمهورية اليمنية، بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق بموفور الأمن والاستقرار.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس عبدربه منصور هادي؛ رئيس الجمهورية اليمنية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق دوام الأمن والاستقرار.

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