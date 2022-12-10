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مع دخول البرد.. "تكافل" توزع ٢٠ ألف كسوة شتوية بحائل وتبوك والجوف

على طلابها وطالباتها وضمن مشاريع ومبادرات المؤسسة

دشنت مؤسسة تكافل الخيرية مشروع كسوتي (هدية الشتاء) بتوزيع ٢٠ ألف كسوة على طلابها وطالباتها في مدن وقرى حائل وتبوك والجوف، وذلك خلال زيارة قام بها الأمين العام للمؤسسة الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي للإدارة العامة بتعليم حائل وعدد من المدارس لبدء توزيع هدية الشتاء بالمنطقة.

يأتي هذا المشروع الذي يستهدف القرى والهجر بتقديم كسوة متكاملة لكل طلاب المدرسة حرصاً على حفظ كرامة الطلاب والطالبات وذلك ضمن مشاريع ومبادرات المؤسسة الرامية إلى شمول الكسوة لقرابة (26.000) طالب وطالبة للعام الدراسي الحالي 38-1439هـ، وذلك ضمن استراتيجية المؤسسة ودورها التي تقوم به في خدمة المجتمع من خلال دعم الطلاب والطالبات المحتاجين بالمملكة لسد احتياجاتهم من كساء ووجبات غذائية وأدوات تعليمية ورعاية عدد من المبادرات الاخرى لدعم مسيرتهم العلمية.

وأوضح الأمين العام للمؤسسة أن الطالب هو اللبنة الأولى في التنمية وأن جميع مبادرات تكافل تسعى إلى توفير ما يساعد الطالب والطالبة المحتاجين على الاستمرار بالتعليم والتفوق الدراسي وبناء شخصيته الإيجابية والطموحة.

وأضاف الدكتور العقيلي أن من هذه المبادرات مشروع هدية الشتاء وهي مبادرة بدأت بها تكافل منذ 4 سنوات وهي موجهه للقرى والهجر في المناطق النائية وتتضمن ثوب أو مريول وحذاء وملابس داخلية شتوية وجاكيت وطقم شال وقفازات.

وفي ختام حديثه قدم العقيلي شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يولونه من دعم سخي ودائم للعناية بأبنائنا وبناتنا ذوي الحاجة وعلى الاستمرار في دعم المؤسسة مادياً ومعنوياً بهدف استمرار ونجاح تحصيل الطلبة العلمي ليكون ذلك سبباً بعد توفيق الله في نقلهم إلى آفاق النجاح واليسر.

كما يقدم تقديره لكل إدارات التعليم والمدارس التي تعاونت مع المؤسسة في تنفيذ المشروع، مما يؤكد أهمية التضامن بين أفراد المجتمع والذي أثمر عن عدة ثمرات.

وكانت مؤسسة تكافل الخيرية قد بدأت في تنفيذ مشروع تأمين الكسوة للطلاب والطالبات في القرى والهجر النائية لاسيما التي تنخفض فيها درجات الحرارة في الشتاء بشكل كبير ويعاني أهلها من الحاجة الماسة حيث بلغ ما وزعته المؤسسة للطلاب والطالبات خلال العامين الماضيين قرابة (18.000) كسوة للطلاب والطالبات.

الجدير بالذكر أن “هدية الشتاء" التي تقدمها تكافل تلقى قبولاً لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم نظراً لأجواء المنطقة خلال هذه الأيام الباردة، كما تشارك بعض المؤسسات والشركات الوطنية في دعم تكاليفها كمشاركة مجتمعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مع دخول البرد.. "تكافل" توزع ٢٠ ألف كسوة شتوية بحائل وتبوك والجوف
سبق

دشنت مؤسسة تكافل الخيرية مشروع كسوتي (هدية الشتاء) بتوزيع ٢٠ ألف كسوة على طلابها وطالباتها في مدن وقرى حائل وتبوك والجوف، وذلك خلال زيارة قام بها الأمين العام للمؤسسة الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي للإدارة العامة بتعليم حائل وعدد من المدارس لبدء توزيع هدية الشتاء بالمنطقة.

يأتي هذا المشروع الذي يستهدف القرى والهجر بتقديم كسوة متكاملة لكل طلاب المدرسة حرصاً على حفظ كرامة الطلاب والطالبات وذلك ضمن مشاريع ومبادرات المؤسسة الرامية إلى شمول الكسوة لقرابة (26.000) طالب وطالبة للعام الدراسي الحالي 38-1439هـ، وذلك ضمن استراتيجية المؤسسة ودورها التي تقوم به في خدمة المجتمع من خلال دعم الطلاب والطالبات المحتاجين بالمملكة لسد احتياجاتهم من كساء ووجبات غذائية وأدوات تعليمية ورعاية عدد من المبادرات الاخرى لدعم مسيرتهم العلمية.

وأوضح الأمين العام للمؤسسة أن الطالب هو اللبنة الأولى في التنمية وأن جميع مبادرات تكافل تسعى إلى توفير ما يساعد الطالب والطالبة المحتاجين على الاستمرار بالتعليم والتفوق الدراسي وبناء شخصيته الإيجابية والطموحة.

وأضاف الدكتور العقيلي أن من هذه المبادرات مشروع هدية الشتاء وهي مبادرة بدأت بها تكافل منذ 4 سنوات وهي موجهه للقرى والهجر في المناطق النائية وتتضمن ثوب أو مريول وحذاء وملابس داخلية شتوية وجاكيت وطقم شال وقفازات.

وفي ختام حديثه قدم العقيلي شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يولونه من دعم سخي ودائم للعناية بأبنائنا وبناتنا ذوي الحاجة وعلى الاستمرار في دعم المؤسسة مادياً ومعنوياً بهدف استمرار ونجاح تحصيل الطلبة العلمي ليكون ذلك سبباً بعد توفيق الله في نقلهم إلى آفاق النجاح واليسر.

كما يقدم تقديره لكل إدارات التعليم والمدارس التي تعاونت مع المؤسسة في تنفيذ المشروع، مما يؤكد أهمية التضامن بين أفراد المجتمع والذي أثمر عن عدة ثمرات.

وكانت مؤسسة تكافل الخيرية قد بدأت في تنفيذ مشروع تأمين الكسوة للطلاب والطالبات في القرى والهجر النائية لاسيما التي تنخفض فيها درجات الحرارة في الشتاء بشكل كبير ويعاني أهلها من الحاجة الماسة حيث بلغ ما وزعته المؤسسة للطلاب والطالبات خلال العامين الماضيين قرابة (18.000) كسوة للطلاب والطالبات.

الجدير بالذكر أن “هدية الشتاء" التي تقدمها تكافل تلقى قبولاً لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم نظراً لأجواء المنطقة خلال هذه الأيام الباردة، كما تشارك بعض المؤسسات والشركات الوطنية في دعم تكاليفها كمشاركة مجتمعية.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
08:32 PM

مع دخول البرد.. "تكافل" توزع ٢٠ ألف كسوة شتوية بحائل وتبوك والجوف

على طلابها وطالباتها وضمن مشاريع ومبادرات المؤسسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشنت مؤسسة تكافل الخيرية مشروع كسوتي (هدية الشتاء) بتوزيع ٢٠ ألف كسوة على طلابها وطالباتها في مدن وقرى حائل وتبوك والجوف، وذلك خلال زيارة قام بها الأمين العام للمؤسسة الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي للإدارة العامة بتعليم حائل وعدد من المدارس لبدء توزيع هدية الشتاء بالمنطقة.

يأتي هذا المشروع الذي يستهدف القرى والهجر بتقديم كسوة متكاملة لكل طلاب المدرسة حرصاً على حفظ كرامة الطلاب والطالبات وذلك ضمن مشاريع ومبادرات المؤسسة الرامية إلى شمول الكسوة لقرابة (26.000) طالب وطالبة للعام الدراسي الحالي 38-1439هـ، وذلك ضمن استراتيجية المؤسسة ودورها التي تقوم به في خدمة المجتمع من خلال دعم الطلاب والطالبات المحتاجين بالمملكة لسد احتياجاتهم من كساء ووجبات غذائية وأدوات تعليمية ورعاية عدد من المبادرات الاخرى لدعم مسيرتهم العلمية.

وأوضح الأمين العام للمؤسسة أن الطالب هو اللبنة الأولى في التنمية وأن جميع مبادرات تكافل تسعى إلى توفير ما يساعد الطالب والطالبة المحتاجين على الاستمرار بالتعليم والتفوق الدراسي وبناء شخصيته الإيجابية والطموحة.

وأضاف الدكتور العقيلي أن من هذه المبادرات مشروع هدية الشتاء وهي مبادرة بدأت بها تكافل منذ 4 سنوات وهي موجهه للقرى والهجر في المناطق النائية وتتضمن ثوب أو مريول وحذاء وملابس داخلية شتوية وجاكيت وطقم شال وقفازات.

وفي ختام حديثه قدم العقيلي شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يولونه من دعم سخي ودائم للعناية بأبنائنا وبناتنا ذوي الحاجة وعلى الاستمرار في دعم المؤسسة مادياً ومعنوياً بهدف استمرار ونجاح تحصيل الطلبة العلمي ليكون ذلك سبباً بعد توفيق الله في نقلهم إلى آفاق النجاح واليسر.

كما يقدم تقديره لكل إدارات التعليم والمدارس التي تعاونت مع المؤسسة في تنفيذ المشروع، مما يؤكد أهمية التضامن بين أفراد المجتمع والذي أثمر عن عدة ثمرات.

وكانت مؤسسة تكافل الخيرية قد بدأت في تنفيذ مشروع تأمين الكسوة للطلاب والطالبات في القرى والهجر النائية لاسيما التي تنخفض فيها درجات الحرارة في الشتاء بشكل كبير ويعاني أهلها من الحاجة الماسة حيث بلغ ما وزعته المؤسسة للطلاب والطالبات خلال العامين الماضيين قرابة (18.000) كسوة للطلاب والطالبات.

الجدير بالذكر أن “هدية الشتاء" التي تقدمها تكافل تلقى قبولاً لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم نظراً لأجواء المنطقة خلال هذه الأيام الباردة، كما تشارك بعض المؤسسات والشركات الوطنية في دعم تكاليفها كمشاركة مجتمعية.

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