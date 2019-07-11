النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون الإسلامية" بالباحة تنظّم دورة تحصين الشباب أمام الشبهات

في إطار برامج ترسيخ الأمن الفكري ومحاربة التطرف والإرهاب

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الباحة، أمس؛ دورة علمية عن تحصين الشباب أمام الشبهات، في إطار البرامج العلمية والفكرية لترسيخ الأمن الفكري ومحاربة التطرف والإرهاب.

عقدت الدورة في مقر الفرع بمدينة الباحة، وقدّمها الشيخ صالح بن خليفة الكليب؛ حيث تحدث خلالها عن الواجب المناط بموظفي وزارة الشؤون الإسلامية، ورسالة الوزارة من خلال المساجد والمنابر.

حضر الدورة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة، الشيخ مرزوق بن عبد الله الرويس، ومدراء الإدارات بالمحافظات، ورؤساء الأقسام بالفرع.

وتأتي ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف فروعها بمناطق المملكة، لتعزيز دور المساجد والمنابر الدعوية في تحصين الشباب من الأفكار الضالة والمنحرفة، وتوعية المجتمع من خطر الشبهات.

وبلغ عدد المحاضرات التي نفذتها الشؤون الإسلامية للتصدي للأفكار المتطرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من ٦٠ ألف محاضرة وندوة في مختلف مناطق المملكة بمجال الأمن الفكري وعبر برامج متنوعة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الشؤون الإسلامية" بالباحة تنظّم دورة تحصين الشباب أمام الشبهات
سبق

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الباحة، أمس؛ دورة علمية عن تحصين الشباب أمام الشبهات، في إطار البرامج العلمية والفكرية لترسيخ الأمن الفكري ومحاربة التطرف والإرهاب.

عقدت الدورة في مقر الفرع بمدينة الباحة، وقدّمها الشيخ صالح بن خليفة الكليب؛ حيث تحدث خلالها عن الواجب المناط بموظفي وزارة الشؤون الإسلامية، ورسالة الوزارة من خلال المساجد والمنابر.

حضر الدورة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة، الشيخ مرزوق بن عبد الله الرويس، ومدراء الإدارات بالمحافظات، ورؤساء الأقسام بالفرع.

وتأتي ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف فروعها بمناطق المملكة، لتعزيز دور المساجد والمنابر الدعوية في تحصين الشباب من الأفكار الضالة والمنحرفة، وتوعية المجتمع من خطر الشبهات.

وبلغ عدد المحاضرات التي نفذتها الشؤون الإسلامية للتصدي للأفكار المتطرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من ٦٠ ألف محاضرة وندوة في مختلف مناطق المملكة بمجال الأمن الفكري وعبر برامج متنوعة.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
06:19 PM

"الشؤون الإسلامية" بالباحة تنظّم دورة تحصين الشباب أمام الشبهات

في إطار برامج ترسيخ الأمن الفكري ومحاربة التطرف والإرهاب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
170

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الباحة، أمس؛ دورة علمية عن تحصين الشباب أمام الشبهات، في إطار البرامج العلمية والفكرية لترسيخ الأمن الفكري ومحاربة التطرف والإرهاب.

عقدت الدورة في مقر الفرع بمدينة الباحة، وقدّمها الشيخ صالح بن خليفة الكليب؛ حيث تحدث خلالها عن الواجب المناط بموظفي وزارة الشؤون الإسلامية، ورسالة الوزارة من خلال المساجد والمنابر.

حضر الدورة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة، الشيخ مرزوق بن عبد الله الرويس، ومدراء الإدارات بالمحافظات، ورؤساء الأقسام بالفرع.

وتأتي ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف فروعها بمناطق المملكة، لتعزيز دور المساجد والمنابر الدعوية في تحصين الشباب من الأفكار الضالة والمنحرفة، وتوعية المجتمع من خطر الشبهات.

وبلغ عدد المحاضرات التي نفذتها الشؤون الإسلامية للتصدي للأفكار المتطرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من ٦٠ ألف محاضرة وندوة في مختلف مناطق المملكة بمجال الأمن الفكري وعبر برامج متنوعة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,693

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة