"مشاعل الخير" تُوَقِّع اتفاقية تعاون مع جمعية "آفاق لعلوم الفلك"

تثقيف المجتمع بعلم الفلك من خلال عرض المعلومات بطريقة تفاعلية

وَقّعت جمعية "مشاعل الخير" لتنمية المرأة، اتفاقية تعاون مع جمعية آفاق لعلوم الفلك.

وتهدف الاتفاقية إلى تثقيف المجتمع بعلم الفلك من خلال عرض المعلومات بطريقة تفاعلية؛ حيث يتعرف الزائر من خلالها على علم الفلك والإنجازات التي تمت فيه، وأسرار هذا العلم النادر وتاريخه؛ خصوصًا في عهد العرب والمسلمين الأوائل، إلى جانب تسليط الضوء على دور المملكة العربية السعودية في تطور علم الفلك؛ وذلك من خلال رحلات أسبوعية تقوم بها جمعية مشاعل الخير، وخصصت ثلاث عضويات لهذه الرحلات وهي "عضوية المجرة، وعضوية الزهرة، وعضوية المريخ"، ويمكن التسجيل عبر حساب المركز (@MashaelAlkhair).

مثّل "مشاعل الخير" في توقيع الاتفاقية مريم اليحيى؛ فيما مثل جمعية آفاق لعلوم الفلك شرف السفياني.

من جهتها، قالت مديرة جمعية مشاعل الخير مريم اليحيى: إن الاتفاقية تمت بناءً على توجيهات الأميرة جواهر بنت نايف، التي تهدف إلى دعم دور المرأة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في العمل الخيري، للتطوير والارتقاء بالأداء في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدات، والتعاون المستمر والمتواصل بين الجهات ذات العلاقة للمساهمة في رفع مستوى التنمية الاجتماعية؛ مشيرة إلى أن توقيع الاتفاقية مع جمعية آفاق لعلوم الفلك، يركز على تعزيز أهمية تقديم الخدمات الإنسانية والخيرية للمستفيدين بالمنطقة، مؤكدة أن الشراكات هي تفعيل للحراك المجتمعي الذي يساهم في تحقيق الأهداف.