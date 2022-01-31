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كورونا في قطر.. تسجيل 1509 إصابات جديدة و3230 حالة شفاء

في الساعات الـ24 الماضية

سجلت قطر اليوم 1509 إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان أنه ارتفعت الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 339137 إصابة، مضيفة أنها سجلت 3230 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 315769 حالة.

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كورونا في قطر.. تسجيل 1509 إصابات جديدة و3230 حالة شفاء
سبق

سجلت قطر اليوم 1509 إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان أنه ارتفعت الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 339137 إصابة، مضيفة أنها سجلت 3230 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 315769 حالة.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
04:18 PM

كورونا في قطر.. تسجيل 1509 إصابات جديدة و3230 حالة شفاء

في الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت قطر اليوم 1509 إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان أنه ارتفعت الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 339137 إصابة، مضيفة أنها سجلت 3230 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 315769 حالة.

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