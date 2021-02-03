الولايات المتحدة.. 125,735 إصابة جديدة بكورونا و1,876 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 26,160,210 والوفيات 441,831 شخصاً

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 125,735 إصابة مؤكدة و1,876 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً.. أشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 26,160,210 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 441,831 وفاةً.