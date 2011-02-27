"الإنذار المبكّر" ينبّه مكة والباحة: سُحب مُمطرة تمتد إلى المساء

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكّر، منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة من حالة سُحب رعديّة تبدأ الواحدة ظهر اليوم وتنتهي التاسعة مساءً.
وقال النظام التابع للأرصاد في وصف الحالة "تكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية".
نبّه النظام الآلي للإنذار المبكّر، منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة من حالة سُحب رعديّة تبدأ الواحدة ظهر اليوم وتنتهي التاسعة مساءً.
وقال النظام التابع للأرصاد في وصف الحالة "تكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية".
نبّه النظام الآلي للإنذار المبكّر، منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة من حالة سُحب رعديّة تبدأ الواحدة ظهر اليوم وتنتهي التاسعة مساءً.
وقال النظام التابع للأرصاد في وصف الحالة "تكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية".
نبّه النظام الآلي للإنذار المبكّر، منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة من حالة سُحب رعديّة تبدأ الواحدة ظهر اليوم وتنتهي التاسعة مساءً.
وقال النظام التابع للأرصاد في وصف الحالة "تكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية".