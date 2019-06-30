النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت.. إخلاء سبيل "الدويلة" بكفالة مالية ومصادر لـ"سبق" تؤكد: متورط

المتهم بالإساءة للسعودية في عدة تغريدات بتويتر

كشفت صحف رسمية كويتية، اليوم، عن إخلاء سبيل المحامي الكويتي ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية في عدة تغريدات بتويتر.

وأفادت المواقع أن النيابة العامة أطلقت سراح الدويلة مقابل كفالة مالية بلغت ٢٠٠٠ دينار كويتي، بعدما وجهت إليه تهمة الإساءة إلى السعودية.

في سياق متصل أوضحت مصادر قانونية كويتية لـ”سبق”، أن ارتفاع قيمة الكفالة يعني تورط الدويلة في قضية الإساءة إلى السعودية؛ ما يعني خضوعه للمحاكمة في قادم الأيام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الكويت.. إخلاء سبيل "الدويلة" بكفالة مالية ومصادر لـ"سبق" تؤكد: متورط
سبق

كشفت صحف رسمية كويتية، اليوم، عن إخلاء سبيل المحامي الكويتي ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية في عدة تغريدات بتويتر.

وأفادت المواقع أن النيابة العامة أطلقت سراح الدويلة مقابل كفالة مالية بلغت ٢٠٠٠ دينار كويتي، بعدما وجهت إليه تهمة الإساءة إلى السعودية.

في سياق متصل أوضحت مصادر قانونية كويتية لـ”سبق”، أن ارتفاع قيمة الكفالة يعني تورط الدويلة في قضية الإساءة إلى السعودية؛ ما يعني خضوعه للمحاكمة في قادم الأيام.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
05:10 PM

الكويت.. إخلاء سبيل "الدويلة" بكفالة مالية ومصادر لـ"سبق" تؤكد: متورط

المتهم بالإساءة للسعودية في عدة تغريدات بتويتر

A A A
عويد التومي - الرياض
22
9,909

كشفت صحف رسمية كويتية، اليوم، عن إخلاء سبيل المحامي الكويتي ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية في عدة تغريدات بتويتر.

وأفادت المواقع أن النيابة العامة أطلقت سراح الدويلة مقابل كفالة مالية بلغت ٢٠٠٠ دينار كويتي، بعدما وجهت إليه تهمة الإساءة إلى السعودية.

في سياق متصل أوضحت مصادر قانونية كويتية لـ”سبق”، أن ارتفاع قيمة الكفالة يعني تورط الدويلة في قضية الإساءة إلى السعودية؛ ما يعني خضوعه للمحاكمة في قادم الأيام.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,409
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,243
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,749
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,166

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة