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الحريري: لا يجوز وضع دول الخليج والسعودية في خصومة مع لبنان

قال في مؤتمر: العلاقات مع الدول العربية غير خاضعة لمزاج البعض

أكّد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري؛ أمس (الثلاثاء)، أنه لا يجوز وضع دول الخليج والسعودية في خصومة مع لبنان.

وقال الحريري؛ في كلمة له: يجب أن يكون معلوماً أن العلاقات مع الدول العربية غير خاضعة لمزاج البعض، لبنان بلد عربي، وعندما يقف رئيس الحكومة على أيّ منبر، فهو يتكلم باسم لبنان، مؤكداً أن كلمته في قمة مكة المكرّمة التي عُقدت مايو الماضي، كانت باسم لبنان.

وأكّد أنه يجب ألا نضع دول الخليج والسعودية في موقع الخصومة مع لبنان، وكل بيت في لبنان لديه مَن يعمل هناك.

وطالب رئيس الوزراء اللبناني، القوى السياسية، بتأمين ظروف عودة السياح العرب، وعدم عرقلتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحريري: لا يجوز وضع دول الخليج والسعودية في خصومة مع لبنان
سبق

أكّد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري؛ أمس (الثلاثاء)، أنه لا يجوز وضع دول الخليج والسعودية في خصومة مع لبنان.

وقال الحريري؛ في كلمة له: يجب أن يكون معلوماً أن العلاقات مع الدول العربية غير خاضعة لمزاج البعض، لبنان بلد عربي، وعندما يقف رئيس الحكومة على أيّ منبر، فهو يتكلم باسم لبنان، مؤكداً أن كلمته في قمة مكة المكرّمة التي عُقدت مايو الماضي، كانت باسم لبنان.

وأكّد أنه يجب ألا نضع دول الخليج والسعودية في موقع الخصومة مع لبنان، وكل بيت في لبنان لديه مَن يعمل هناك.

وطالب رئيس الوزراء اللبناني، القوى السياسية، بتأمين ظروف عودة السياح العرب، وعدم عرقلتها.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
08:44 AM

الحريري: لا يجوز وضع دول الخليج والسعودية في خصومة مع لبنان

قال في مؤتمر: العلاقات مع الدول العربية غير خاضعة لمزاج البعض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,509

أكّد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري؛ أمس (الثلاثاء)، أنه لا يجوز وضع دول الخليج والسعودية في خصومة مع لبنان.

وقال الحريري؛ في كلمة له: يجب أن يكون معلوماً أن العلاقات مع الدول العربية غير خاضعة لمزاج البعض، لبنان بلد عربي، وعندما يقف رئيس الحكومة على أيّ منبر، فهو يتكلم باسم لبنان، مؤكداً أن كلمته في قمة مكة المكرّمة التي عُقدت مايو الماضي، كانت باسم لبنان.

وأكّد أنه يجب ألا نضع دول الخليج والسعودية في موقع الخصومة مع لبنان، وكل بيت في لبنان لديه مَن يعمل هناك.

وطالب رئيس الوزراء اللبناني، القوى السياسية، بتأمين ظروف عودة السياح العرب، وعدم عرقلتها.

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