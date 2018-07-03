8 تنبيهات صباحية متقدمة لـ"الأرصاد" أحدها للعاصمة: أمطار وغبار

قالت: مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2كم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد ثمانية تنبيهات متقدمة صباحية لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي منطقتيْ الحدود الشمالية ونجران أصدرت الأرصاد تنبيهين متقدمين من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2كم بدأت في الحدود الشمالية الساعة السابعة صباحاً، وتتواصل حتى السابعة مساء؛ فيما تبدأ الحالة في منطقة نجران الساعة العاشرة وتتواصل حتى العاشرة مساءً.

وفي منطقة مكة المكرمة أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى العاشرة مساء.

كما أصدرت تنبيهاً متقدماً لمناطق: (الباحة، وعسير، وجازان) من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساء.

وفي منطقة الرياض أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من 2كم بدأت الساعة السادسة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساء.

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2كم تبدأ الساعة العاشرة وتتواصل حتى العاشرة مساء.