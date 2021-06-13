ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا

إجمالي حالات الإصابة بالبلاد 409 وشفاء 59 و7 وفيات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، صباح اليوم، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وحالة وفاة داخل غرف العزل بمعيتيقة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بسبب الجائحة في ليبيا إلى 6 حالات.

وأوضح المركز في بيان، أن الحالات المصابة تشمل 4 حالات في طرابلس، منها حالة مخالطة، و3 حالات قادمة من سبها، فيما تم تسجيل 10 حالات في سبها نفسها منها 8 حالات مخالطة، وحالتان جديدتان.

ووفق المركز تم تسجيل حالة مخالطة في صرمان، وحالة في بنغازي قادمة من الخارج.

ولفت المركز إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 409، منها 344 حالة نشطة، وشفاء 59 حالة، و7 وفيات.