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"الدفع المتاح".. تقنية ثورية جديدة من "واتسآب"

يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" لطرح تقنية جديدة، توصف بالثورية، والتي ستجعل "الدفع" متاحًا بصورة سهلة عبر التطبيق.

وأوضحت صحيفة "تايمز نيوز ناو"، أن "واتسآب" في طريقها لتطبيق ميزة جديدة تمكّن من إرسال واستقبال الأموال بسهولة شديدة.

كما ستمكّن تلك الميزة مستخدمي إصدار "واتسآب بزنس" من شراء ما يرغبون فيه بضغطة زر واحدة، من دون إجراءات طويلة معقدة.

ومن المقرر أن يبدأ "واتسآب" تدريجيًّا في تطبيق تلك الميزة الجديدة المثيرة على كل دول العالم، والتي ستتعاون فيها مع مختلف شركات تحويل الأموال الرقمية.

وستكون ميزة "واتسآب باي" الجديدة على غرار ميزة "فيسبوك باي"، التي سبق وطرحتها شركة "فيسبوك" في فترة سابقة.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى لتجريب "واتسآب باي" في السوق الهندية، والتي سيستفيد منها في مرحلتها الأولى 10 ملايين شخص؛ لمعرفة ما إذا ظهرت فيها عيوب يتم تلافيها في المراحل التالية.


وستنافس تقنية "واتسآب باي" تقنيات أخرى مماثلة مثل "جوجل باي" و"أمازون باي" و"باي تم".

واتسآب إرسال واستقبال الأموال

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"الدفع المتاح".. تقنية ثورية جديدة من "واتسآب"
سبق

يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" لطرح تقنية جديدة، توصف بالثورية، والتي ستجعل "الدفع" متاحًا بصورة سهلة عبر التطبيق.

وأوضحت صحيفة "تايمز نيوز ناو"، أن "واتسآب" في طريقها لتطبيق ميزة جديدة تمكّن من إرسال واستقبال الأموال بسهولة شديدة.

كما ستمكّن تلك الميزة مستخدمي إصدار "واتسآب بزنس" من شراء ما يرغبون فيه بضغطة زر واحدة، من دون إجراءات طويلة معقدة.

ومن المقرر أن يبدأ "واتسآب" تدريجيًّا في تطبيق تلك الميزة الجديدة المثيرة على كل دول العالم، والتي ستتعاون فيها مع مختلف شركات تحويل الأموال الرقمية.

وستكون ميزة "واتسآب باي" الجديدة على غرار ميزة "فيسبوك باي"، التي سبق وطرحتها شركة "فيسبوك" في فترة سابقة.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى لتجريب "واتسآب باي" في السوق الهندية، والتي سيستفيد منها في مرحلتها الأولى 10 ملايين شخص؛ لمعرفة ما إذا ظهرت فيها عيوب يتم تلافيها في المراحل التالية.


وستنافس تقنية "واتسآب باي" تقنيات أخرى مماثلة مثل "جوجل باي" و"أمازون باي" و"باي تم".

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
06:09 PM

"الدفع المتاح".. تقنية ثورية جديدة من "واتسآب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" لطرح تقنية جديدة، توصف بالثورية، والتي ستجعل "الدفع" متاحًا بصورة سهلة عبر التطبيق.

وأوضحت صحيفة "تايمز نيوز ناو"، أن "واتسآب" في طريقها لتطبيق ميزة جديدة تمكّن من إرسال واستقبال الأموال بسهولة شديدة.

كما ستمكّن تلك الميزة مستخدمي إصدار "واتسآب بزنس" من شراء ما يرغبون فيه بضغطة زر واحدة، من دون إجراءات طويلة معقدة.

ومن المقرر أن يبدأ "واتسآب" تدريجيًّا في تطبيق تلك الميزة الجديدة المثيرة على كل دول العالم، والتي ستتعاون فيها مع مختلف شركات تحويل الأموال الرقمية.

وستكون ميزة "واتسآب باي" الجديدة على غرار ميزة "فيسبوك باي"، التي سبق وطرحتها شركة "فيسبوك" في فترة سابقة.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى لتجريب "واتسآب باي" في السوق الهندية، والتي سيستفيد منها في مرحلتها الأولى 10 ملايين شخص؛ لمعرفة ما إذا ظهرت فيها عيوب يتم تلافيها في المراحل التالية.


وستنافس تقنية "واتسآب باي" تقنيات أخرى مماثلة مثل "جوجل باي" و"أمازون باي" و"باي تم".

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