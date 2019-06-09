جدة.. ارتفاع نسبة إشغال الوحدات السكنية خلال عطلة العيد إلى 70%

العمري: تلقينا 157 شكوى تنوعت ما بين تقديم الخدمة وتفاوت الأسعار

شهدت مدينة جدة إقبالاً متزايداً من الزوار خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الإشغال تجاوزت 65% في الفنادق وما يصل إلى 70% في الوحدات السكنية المفروشة وسجل حي الحمراء جنوب غرب المحافظة أعلى نسب إشغال في جدة، وكذلك الوحدات القريبة من الكورنيش.

بالمقابل كثفت الهيئة ممثلة بفرع جدة جهودها الرقابية على منشآت الإيواء السياحي من خلال المراقبين الميدانيين، وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد العمر قائلاً: تم تلقي 157 شكوى تنوعت ما بين شكاوي على تقديم الخدمة وعلى تفاوت الأسعار من خلال مركز الاتصال السياحي الموحد، مشيرًا أنه تتم معالجة ما يخص الخدمة وارتفاع الأسعار في حينه وبشكل مباشر من خلال تواصل المناوبين مع المشتكي ومع مرافق الإيواء السياحي.

من جانبه أكد مشرف قسم التراخيص بجدة مفرح القحطاني أهمية تواصل الزوار والسياح والإبلاغ عن أي قصور في الخدمة في مرافق الإيواء السياحي من خلال هاتف الاتصال السياحي المجاني 19988، الذي يعمل على مدار 24 ساعة.