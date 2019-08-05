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وصول 1134 حاجاً من ضيوف خادم الحرمين إلى مكة المكرمة

استقبلهم رؤساء اللجان بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة

بلغ عدد الواصلين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 1134 حاجاً وحاجة، قدِموا من 60 دولة حول العالم إلى مكة المكرمة، الذين صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لموسم 1440هـ، البالغ عددهم ستة آلاف حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم.

وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم؛ استقبلهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج، بالورد وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف.

ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول، واختيارهم ضيوفاً على خادم الحرمين الشريفين، متمنية لهم طيب الإقامة.

وأكدت تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات، بمتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة.

وعقب اكتمال مراسم الاستقبال، تم تسليم الحجاج مفاتيح الغرف وأجهزة هواتف مصحوبة بشرائح الإنترنت والاتصال، إضافةً إلى حقيبة مليئة بمقتنيات الحاج اليومية.

وأشاد الحجاج بالإنجازات والمشاريع الكبيرة التي تحققها قيادة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، على أن يعودوا لاستكمال البرامج اليومية التي تنظمها الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول 1134 حاجاً من ضيوف خادم الحرمين إلى مكة المكرمة
سبق

بلغ عدد الواصلين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 1134 حاجاً وحاجة، قدِموا من 60 دولة حول العالم إلى مكة المكرمة، الذين صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لموسم 1440هـ، البالغ عددهم ستة آلاف حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم.

وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم؛ استقبلهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج، بالورد وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف.

ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول، واختيارهم ضيوفاً على خادم الحرمين الشريفين، متمنية لهم طيب الإقامة.

وأكدت تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات، بمتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة.

وعقب اكتمال مراسم الاستقبال، تم تسليم الحجاج مفاتيح الغرف وأجهزة هواتف مصحوبة بشرائح الإنترنت والاتصال، إضافةً إلى حقيبة مليئة بمقتنيات الحاج اليومية.

وأشاد الحجاج بالإنجازات والمشاريع الكبيرة التي تحققها قيادة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، على أن يعودوا لاستكمال البرامج اليومية التي تنظمها الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
03:50 PM

وصول 1134 حاجاً من ضيوف خادم الحرمين إلى مكة المكرمة

استقبلهم رؤساء اللجان بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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بلغ عدد الواصلين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 1134 حاجاً وحاجة، قدِموا من 60 دولة حول العالم إلى مكة المكرمة، الذين صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لموسم 1440هـ، البالغ عددهم ستة آلاف حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم.

وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم؛ استقبلهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج، بالورد وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف.

ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول، واختيارهم ضيوفاً على خادم الحرمين الشريفين، متمنية لهم طيب الإقامة.

وأكدت تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات، بمتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة.

وعقب اكتمال مراسم الاستقبال، تم تسليم الحجاج مفاتيح الغرف وأجهزة هواتف مصحوبة بشرائح الإنترنت والاتصال، إضافةً إلى حقيبة مليئة بمقتنيات الحاج اليومية.

وأشاد الحجاج بالإنجازات والمشاريع الكبيرة التي تحققها قيادة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، على أن يعودوا لاستكمال البرامج اليومية التي تنظمها الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

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