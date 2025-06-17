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شاهد.. "الصحة" تنفِّذ فرضية طوارئ لـ"مصاب كورونا" بمطار الجوف

شملت تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة والكاميرات الحرارية الإلزامية

بتوجيه من أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، المشرف العام على غرفة العمليات الخاصة بأزمة كورونا، نفَّذت "صحة الجوف"، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بـ"مطار الجوف"، اليوم الأربعاء فرضية استقبال مريض مصاب بفيروس كورونا على متن طائرة قادمة لمطار الجوف.

وفي التفاصيل، تعاملت الفرضية مع وصول الطائرة وإجراء الفحوصات. وقد شارك في تنفيذ الفرضية وحدات من القطاعات الأمنية والصحية والجهات العاملة في المطار.

يُذكر أن "صحة الجوف" ممثلة في إدارة مكافحة العدوى نفَّذت العديد من الإجراءات الوقائية للركاب القادمين عبر مطار الجوف، وفي حال الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة فور وصول الطائرة، إضافة لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، كما يوجد ممارسون صحيون وفرق طبية في المطار لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتوفير المعقمات الطبية لتعقيم أيدي المسافرين، وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية، وتقديم النصائح الطبية، ويتم تدريب العاملين في المطار والطاقم الطبي على حالات الطوارئ.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الصحة" تنفِّذ فرضية طوارئ لـ"مصاب كورونا" بمطار الجوف
سبق

بتوجيه من أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، المشرف العام على غرفة العمليات الخاصة بأزمة كورونا، نفَّذت "صحة الجوف"، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بـ"مطار الجوف"، اليوم الأربعاء فرضية استقبال مريض مصاب بفيروس كورونا على متن طائرة قادمة لمطار الجوف.

وفي التفاصيل، تعاملت الفرضية مع وصول الطائرة وإجراء الفحوصات. وقد شارك في تنفيذ الفرضية وحدات من القطاعات الأمنية والصحية والجهات العاملة في المطار.

يُذكر أن "صحة الجوف" ممثلة في إدارة مكافحة العدوى نفَّذت العديد من الإجراءات الوقائية للركاب القادمين عبر مطار الجوف، وفي حال الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة فور وصول الطائرة، إضافة لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، كما يوجد ممارسون صحيون وفرق طبية في المطار لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتوفير المعقمات الطبية لتعقيم أيدي المسافرين، وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية، وتقديم النصائح الطبية، ويتم تدريب العاملين في المطار والطاقم الطبي على حالات الطوارئ.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
11:09 PM
اخر تعديل
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
11:22 PM

شاهد.. "الصحة" تنفِّذ فرضية طوارئ لـ"مصاب كورونا" بمطار الجوف

شملت تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة والكاميرات الحرارية الإلزامية

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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بتوجيه من أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، المشرف العام على غرفة العمليات الخاصة بأزمة كورونا، نفَّذت "صحة الجوف"، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بـ"مطار الجوف"، اليوم الأربعاء فرضية استقبال مريض مصاب بفيروس كورونا على متن طائرة قادمة لمطار الجوف.

وفي التفاصيل، تعاملت الفرضية مع وصول الطائرة وإجراء الفحوصات. وقد شارك في تنفيذ الفرضية وحدات من القطاعات الأمنية والصحية والجهات العاملة في المطار.

يُذكر أن "صحة الجوف" ممثلة في إدارة مكافحة العدوى نفَّذت العديد من الإجراءات الوقائية للركاب القادمين عبر مطار الجوف، وفي حال الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة فور وصول الطائرة، إضافة لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، كما يوجد ممارسون صحيون وفرق طبية في المطار لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتوفير المعقمات الطبية لتعقيم أيدي المسافرين، وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية، وتقديم النصائح الطبية، ويتم تدريب العاملين في المطار والطاقم الطبي على حالات الطوارئ.

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