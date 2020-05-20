وأضافت الوزارة عن تعافي 370 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 3334 حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج.

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 311 حالة قائمة جديدة منها 196 حالة لعمالة وافدة، و114 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.

"الصحة البحرينية ": تسجيل 311 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 370 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-20 أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 311 حالة قائمة جديدة منها 196 حالة لعمالة وافدة، و114 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج. وأضافت الوزارة عن تعافي 370 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 3334 حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 08:32 PM

"الصحة البحرينية ": تسجيل 311 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 370 قالت: وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البلاد إلى 3334 حالة





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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 311 حالة قائمة جديدة منها 196 حالة لعمالة وافدة، و114 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.

وأضافت الوزارة عن تعافي 370 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 3334 حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج.