القيادة تهنئ رئيس هنغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالازدهار
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس يانوش آدر؛ رئيس هنغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب هنغاريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس هنغاريا.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب هنغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
القيادة تهنئ رئيس هنغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-19
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس يانوش آدر؛ رئيس هنغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب هنغاريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس هنغاريا.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب هنغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
09:59 AM
القيادة تهنئ رئيس هنغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالازدهار
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس يانوش آدر؛ رئيس هنغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب هنغاريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس هنغاريا.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب هنغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.