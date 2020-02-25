فرص استثمارية واعدة بمنتدى المشاريع المستقبلية بالرياض

مذكرات تفاهم واتفاقيتان وعقد.. يشهدها اليوم الأول

شهد اليوم الأول من منتدى المشاريع المستقبلية 2020، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين في الرياض، توقيع 3 مذكرات تفاهم واتفاقيتين وعقد، بين مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة.

فمن جانبها، وقّعت الهيئة السعودية للمقاولين 3 مذكرات تفاهم مع كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمركز السعودي للحوكمة، والبرنامج الوطني للتستر التجاري، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأخرى مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"كما شهد توقيع عقد شراكة بين شركة الكفاح وجرو بوتك الإسبانية.

ويهدف المنتدى الذي يحضره 2000 مقاول ومهتم ومختص، إلى تحسين خطط وقرارات المقاولين من خلال معرفة الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها، كما أنه فرصة للمقاولين للاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة.

ويسهم المنتدى الذي يختتم فعالياته غدًا الأربعاء، في دعم التنمية في المملكة ورؤية 2030، إضافة إلى إثراء المحتوى المحلي، عبر 850 مشروعاً بقيمة 600 مليار ريال، تعرضها 35 جهة حكومية وخاصة.

كما يعد المنتدى فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة، ما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، إضافة إلى أنه يعد منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، إضافة إلى أنه فرصة استثنائية لبناء العلاقات.