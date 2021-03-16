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"سليمان" الحبيب تطلق رسائل توعية عن "كورونا الجديد" بعدة لغات

في إطار سعيها المتواصل للإسهام في الجهود الوطنية لكبح جماح الفيروس

في إطار سعيها المتواصل للإسهام في الجهود الوطنية الرامية لكبح جماح فيروس كرونا الجديد "كوفيد-19"، وانطلاقًا من مسؤولياتها المجتمعية، أطلقت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، عبر حسابها في منصة "تويتر"، مجموعة كبيرة من الرسائل التوعوية والتثقيفية حول الفيروس بعدة لغات، شملت: الإنجليزية والفرنسية، وأيضًا الإسبانية، والفلبينية، وكذلك الهندية الأوردية، بالإضافة إلى العربية.. واحتوت الرسائل التي استهدفت المواطنين والمقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات على معلومات عن أعراض الإصابة بالفيروس، وسبل الوقاية منه، والتطبيق الصحيح للعزل المنزلي، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات.

وشارك الدكتور سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بمستشفيات المجموعة وعدد من أطباء المجموعة، في الحملة التوعوية عبر مقاطع فيديو قدّم فيها معلومات مهمة عن الفيروس وكيفية الوقاية منها، وضوابط العزل الصحي، وغيرها من الرسائل التثقيفية التي من شأنها أن ترفع من مستوى وعي المتلقي وتمكينه من التعامل مع الوباء بالشكل الصحيح.

واستعانت المجموعة لتوصيل رسائلها بمقاطع الفيديو القصيرة، والرسوم والصور التوضيحية، وقد وجدت التغريدات إقبالًا كبيرًا من رواد منصة "تويتر"، وحصدت آلاف المشاهدات.

الجدير بالذكر أن رابط حساب مجموعة الدكتور سليمان الحبيب بمنصة تويتر https://twitter.com/HMG

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سليمان" الحبيب تطلق رسائل توعية عن "كورونا الجديد" بعدة لغات
سبق

في إطار سعيها المتواصل للإسهام في الجهود الوطنية الرامية لكبح جماح فيروس كرونا الجديد "كوفيد-19"، وانطلاقًا من مسؤولياتها المجتمعية، أطلقت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، عبر حسابها في منصة "تويتر"، مجموعة كبيرة من الرسائل التوعوية والتثقيفية حول الفيروس بعدة لغات، شملت: الإنجليزية والفرنسية، وأيضًا الإسبانية، والفلبينية، وكذلك الهندية الأوردية، بالإضافة إلى العربية.. واحتوت الرسائل التي استهدفت المواطنين والمقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات على معلومات عن أعراض الإصابة بالفيروس، وسبل الوقاية منه، والتطبيق الصحيح للعزل المنزلي، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات.

وشارك الدكتور سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بمستشفيات المجموعة وعدد من أطباء المجموعة، في الحملة التوعوية عبر مقاطع فيديو قدّم فيها معلومات مهمة عن الفيروس وكيفية الوقاية منها، وضوابط العزل الصحي، وغيرها من الرسائل التثقيفية التي من شأنها أن ترفع من مستوى وعي المتلقي وتمكينه من التعامل مع الوباء بالشكل الصحيح.

واستعانت المجموعة لتوصيل رسائلها بمقاطع الفيديو القصيرة، والرسوم والصور التوضيحية، وقد وجدت التغريدات إقبالًا كبيرًا من رواد منصة "تويتر"، وحصدت آلاف المشاهدات.

الجدير بالذكر أن رابط حساب مجموعة الدكتور سليمان الحبيب بمنصة تويتر https://twitter.com/HMG

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:51 PM

"سليمان" الحبيب تطلق رسائل توعية عن "كورونا الجديد" بعدة لغات

في إطار سعيها المتواصل للإسهام في الجهود الوطنية لكبح جماح الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار سعيها المتواصل للإسهام في الجهود الوطنية الرامية لكبح جماح فيروس كرونا الجديد "كوفيد-19"، وانطلاقًا من مسؤولياتها المجتمعية، أطلقت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، عبر حسابها في منصة "تويتر"، مجموعة كبيرة من الرسائل التوعوية والتثقيفية حول الفيروس بعدة لغات، شملت: الإنجليزية والفرنسية، وأيضًا الإسبانية، والفلبينية، وكذلك الهندية الأوردية، بالإضافة إلى العربية.. واحتوت الرسائل التي استهدفت المواطنين والمقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات على معلومات عن أعراض الإصابة بالفيروس، وسبل الوقاية منه، والتطبيق الصحيح للعزل المنزلي، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات.

وشارك الدكتور سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بمستشفيات المجموعة وعدد من أطباء المجموعة، في الحملة التوعوية عبر مقاطع فيديو قدّم فيها معلومات مهمة عن الفيروس وكيفية الوقاية منها، وضوابط العزل الصحي، وغيرها من الرسائل التثقيفية التي من شأنها أن ترفع من مستوى وعي المتلقي وتمكينه من التعامل مع الوباء بالشكل الصحيح.

واستعانت المجموعة لتوصيل رسائلها بمقاطع الفيديو القصيرة، والرسوم والصور التوضيحية، وقد وجدت التغريدات إقبالًا كبيرًا من رواد منصة "تويتر"، وحصدت آلاف المشاهدات.

الجدير بالذكر أن رابط حساب مجموعة الدكتور سليمان الحبيب بمنصة تويتر https://twitter.com/HMG

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