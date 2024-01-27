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لماذا غيّرت الصين نهاية فيلم "نادي القتال" لـ"تفوز السلطات"؟

حذفت السلطات في الصين نهاية الفيلم الأمريكي الشهير "نادي القتال"، وهو من إنتاج عام 1999، واستبدلتها برسالة تظهر على الشاشة، مفادها أن "السلطات قد فازت".

في النهاية الأصلية للفيلم يقوم الراوي، الذي يؤدي دوره إدوارد نورتون، بقتل شخصيته البديلة الخيالية "تيلور دردن" الذي يؤدي دوره براد بيت، قبل أن تدمر قنابل المباني المحيطة، في ذروة مؤامرة تخريبية لإعادة تنظيم المجتمع، أطلق عليها اسم "مشروع الفوضى"، طِبقًا لـ"بي بي سي".

لكن في الصين، تظهر رسالة على الشاشة، قبل التفجيرات، مفادها أن الشرطة أحبطت المؤامرة، واعتقلت المجرمين، وأرسلت دردن إلى "مصحة للمجانين".

النهاية الجديدة للمشاهدين، تقول: "عن طريق الأدلة التي تركها تيلور دردن، اكتشفت الشرطة بسرعةٍ الخطةَ بأكملها، واعتقلت جميع المجرمين، ونجحت في منع انفجار القنبلة".

وتُواصل الرسالة: "بعد المحاكمة، تم إرسال تيلور إلى مصحة لتلقي العلاج النفسي. وخرج من المستشفى في عام 2012".

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لماذا غيّرت الصين نهاية فيلم "نادي القتال" لـ"تفوز السلطات"؟
سبق

حذفت السلطات في الصين نهاية الفيلم الأمريكي الشهير "نادي القتال"، وهو من إنتاج عام 1999، واستبدلتها برسالة تظهر على الشاشة، مفادها أن "السلطات قد فازت".

في النهاية الأصلية للفيلم يقوم الراوي، الذي يؤدي دوره إدوارد نورتون، بقتل شخصيته البديلة الخيالية "تيلور دردن" الذي يؤدي دوره براد بيت، قبل أن تدمر قنابل المباني المحيطة، في ذروة مؤامرة تخريبية لإعادة تنظيم المجتمع، أطلق عليها اسم "مشروع الفوضى"، طِبقًا لـ"بي بي سي".

لكن في الصين، تظهر رسالة على الشاشة، قبل التفجيرات، مفادها أن الشرطة أحبطت المؤامرة، واعتقلت المجرمين، وأرسلت دردن إلى "مصحة للمجانين".

النهاية الجديدة للمشاهدين، تقول: "عن طريق الأدلة التي تركها تيلور دردن، اكتشفت الشرطة بسرعةٍ الخطةَ بأكملها، واعتقلت جميع المجرمين، ونجحت في منع انفجار القنبلة".

وتُواصل الرسالة: "بعد المحاكمة، تم إرسال تيلور إلى مصحة لتلقي العلاج النفسي. وخرج من المستشفى في عام 2012".

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
08:32 AM

لماذا غيّرت الصين نهاية فيلم "نادي القتال" لـ"تفوز السلطات"؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذفت السلطات في الصين نهاية الفيلم الأمريكي الشهير "نادي القتال"، وهو من إنتاج عام 1999، واستبدلتها برسالة تظهر على الشاشة، مفادها أن "السلطات قد فازت".

في النهاية الأصلية للفيلم يقوم الراوي، الذي يؤدي دوره إدوارد نورتون، بقتل شخصيته البديلة الخيالية "تيلور دردن" الذي يؤدي دوره براد بيت، قبل أن تدمر قنابل المباني المحيطة، في ذروة مؤامرة تخريبية لإعادة تنظيم المجتمع، أطلق عليها اسم "مشروع الفوضى"، طِبقًا لـ"بي بي سي".

لكن في الصين، تظهر رسالة على الشاشة، قبل التفجيرات، مفادها أن الشرطة أحبطت المؤامرة، واعتقلت المجرمين، وأرسلت دردن إلى "مصحة للمجانين".

النهاية الجديدة للمشاهدين، تقول: "عن طريق الأدلة التي تركها تيلور دردن، اكتشفت الشرطة بسرعةٍ الخطةَ بأكملها، واعتقلت جميع المجرمين، ونجحت في منع انفجار القنبلة".

وتُواصل الرسالة: "بعد المحاكمة، تم إرسال تيلور إلى مصحة لتلقي العلاج النفسي. وخرج من المستشفى في عام 2012".

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